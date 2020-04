Opel Vivaro-e leverbaar vanaf zomer 2020

28 april 2020 | De nieuwe Vivaro-e is de eerste volledig elektrische bedrijfswagen van Opel. Het model komt op een gunstig moment op de markt, want in veel gebieden is emissievrije levering van goederen en diensten een absolute must. De Vivaro-e is bij uitstek bedoeld voor zogeheten 'last mile delivery'. Opel levert de Vivaro-e in drie lengte- en diverse carrosserievarianten. Dankzij een doordachte constructie doet de batterij-elektrische Vivaro-e wat praktisch gebruiksgemak betreft niet onder voor een reguliere Vivaro met dieselmotor. Beide versies rollen van dezelfde productielijn uit de dezelfde fabriek. De orderboeken van de Opel Vivaro-e openen in juni 2020 en de levering start rond het einde van de zomer. De vanafprijs wordt binnenkort bekendgemaakt.

De nieuwe Vivaro-e is net zo veelzijdig als elke andere Vivaro. Het laadvermogen doet met 1.275 kg nauwelijks onder voor die van vergelijkbare, lichte bedrijfswagens met een dieselmotor (1.405 kg). Bijzonder is dat de Opel Vivaro-e als enige elektrische bedrijfswagen in zijn segment een aanhanger mag trekken. Het maximale geremde trekgewicht bedraagt 1.000 kg.

Opel levert de Vivaro-e met keuze uit twee lithium-ion batterijpakketten. De basisversie heeft een capaciteit van 50 kWh en een actieradius van 230 kilometer (WLTP*). De versie met een 75 kWh-batterij biedt een actieradius tot zelfs 330 kilometer (WLTP) Via een 100 kW DC-laadstation is de 50 kWh-batterij in slechts 30 minuten tot 80% opgeladen. Bij de 75 kWh-batterij duurt dat 45 minuten. De gebruiker kan, afhankelijk van de afstanden die dagelijks worden afgelegd en de beschikbare tijd om de batterij op te laden, kiezen voor de standaard 7,4 kW-lader (1-fase) of de optionele 11 kW lader (3-fase).

In beide gevallen garandeert de geïntegreerde lader een lange levensduur van de batterij waarop sowieso de wettelijke acht jaar of 160.000 kilometer garantie geldt. Het aanbod van laadkabels en wallboxen is afhankelijk van de energie-infrastructuur van het land waarin de Vivaro-e wordt verkocht. Opel ondersteunt de klant hierin van A tot Z.

Om het gebruiksgemak van de Vivaro-e te vergroten, biedt Opel speciale oplossingen voor elektrische voertuigen aan, zoals 'OpelConnect', de 'myOpel'-app en 'Free2Move Services' van het mobiliteitsmerk Free2Move van Groupe PSA. De diensten zijn toegankelijk via handige apps. De 'Charge My Car'-functie van de Free2Move Services-app geeft toegang tot meer dan 140.000 laadstations in heel Europa, inclusief overzichtelijke betalingen. Om het klanten nog makkelijker te maken om een geschikt laadpunt te vinden, maakt Free2Move een preselectie van laadstations, gebaseerd op de afstand tot het laadpunt, de laadsnelheid en de huidige laadprijs van de beschikbare, publieke laadpunten.

Met de e-remote controlefuncties van Opel Connect kunnen klanten met hun smartphone de laadstatus van de batterij controleren, een laadsessie inplannen of zelfs het interieur koelen of voorverwarmen als de Vivaro-e nog aan de lader staat. Tot slot biedt het OpelConnect-portfolio toegang tot eCall, pechoproepen en tal van andere diensten, zoals het opvragen van actuele voertuiginformatie. LIVE Navigation geeft real-time verkeersinformatie (36 maanden gratis na activatie).

Opel heeft de nieuwe Vivaro-e ontwikkeld voor een breed uiteenlopende klantengroep en levert om die reden diverse carrosserievarianten, zoals een Dubbele Cabine, Platform Cabine of personenversie, met een laadvermogen tot 1.275 g en een Gross Vehicle Weight van 2.800 tot 3.100 kg. De meest compacte versie (S) met een lengte van 4,60 meter is uitzonderlijk wendbaar en heeft met 11,3 meter een opmerkelijk korte draaicirkel. Dat maakt de Vivaro-e zeer wendbaar in krappe ruimtes. Dankzij de hoogte van 1,90 meter kan de Vivaro-e ook in de meeste parkeergarages parkeren.

Overzicht lengtevarianten Opel Vivaro-e:

S: 4,60 meter lang, laadinhoud 4,6 m3 tot 5,1 m3

M: 4,95 meter lang, laadinhoud 5,8 m3

L: 5,30 meter lang, laadinhoud 6,6 m3

De standaard laadinhoud bedraagt 4,6 m3 en kan worden uitgebreid tot 5,1 m3 dankzij de FlexCargo doorlaadmogelijkheid onder de passagiersstoel. Hierdoor kunnen objecten van maximaal 3,32 meter lengte worden meegenomen. De lengtevarianten van 4,95 en 5,30 meter hebben een laadinhoud van respectievelijk 5,8 en 6,6 m3. Dankzij FlexCargo kunnen objecten van maximaal 3,67 of 4,02 meter lengte worden vervoerd.

Brede achterportieren en dito schuifdeuren aan weerszijden zorgen voor de toegang tot de laadruimte van de Vivaro-e. De schuifdeuren zijn elektrisch te openen met een voetbeweging richting de sensoren; bijzonder handig als de gebruiker zijn handen vol heeft.

Evenals de versie met een conventionele verbrandingsmotor is de elektrische Vivaro-e uitgerust met een aantal rijhulpsystemen die het rijgemak en de veiligheid verbeteren. Als aanvulling op een head-up display biedt de Vivaro-e ook een rijstrookassistent (Lane Keep Assist), uitgebreide verkeersbordenherkenning (Extended Traffic Sign Recognition), vermoeidheidsherkenning (Drowsiness Alert), semi-adaptieve cruise control en een botspreventiesysteem met automatische remassistent (Forward Collision Alert met Automatic Emergency Braking).

De Opel Vivaro-e heeft sensoren die de bestuurder tijdens parkeren waarschuwt voor naderende obstakels aan de voor- en achterzijde en in de dode hoek. Afhankelijk van het uitrustingsniveau wordt het beeld van de 180-graden achteruitkijkcamera weergegeven op de 7-inch touchscreen van het infotainmentsysteem.

De infotainmentsystemen Multimedia Radio en Multimedia Navi Pro bieden een 7,0-inch touchscreen en smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto (zodra door Google gelanceerd in Nederland). Multimedia Navi Pro biedt tevens navigatie met Europakaart in 3D-weergave.

De elektrisch aangedreven Opel Vivaro-e is de volgende stap in het uitgebreide elektrische modellenoffensief van Opel, maar ook een volgende pijler in het succesverhaal van de Vivaro, die in 2001 geïntroduceerd werd. In 2021 breidt Opel het aanbod van lichte bedrijfswagens verder uit met de volledig elektrische Opel Combo-e. Vanaf 2024 heeft Opel van elke personenauto en bedrijfswagen een geëlektrificeerde versie in het aanbod.

