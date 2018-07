Opel Kapitan bestaat 80 jaar

17 juli 2018 | De Opel Kapitän bestaat in 2018 tachtig jaar. Het model verscheen in 1938 en was maar liefst 42 jaar met groot succes Opels vlaggenschip. Ter ere van de tachtigste verjaardag van de Opel Kapitän reden onlangs 25 in topstaat verkerende Opels Kapitän een jubileumtoer van het hoofdkwartier van Opel in Rüsselsheim naar het spoorwegmuseum van Darmstadt-Kranichstein. De unieke Kapitän-parade, allemaal voorzien van zescilinder-in-lijn benzinemotoren, werd begeleid door drie nieuwe Opels Insignia als ontmoeting tussen het huidige vlaggenschip van Opel en dat van toen. Opel bouwde de Kapitän in Rüsselsheim, net zoals dat voor de Insignia geldt.

Een jaar na de introductie van de Admiral breidde Opel het modellengamma uit met nog een groot model, de Kapitän. Deze nam vanaf 1938 de positie in tussen de populaire Kadett en de in art-deco stijl vormgegeven Admiral. Opel leverde de Kapitän, voorzien van een zelfdragende stalen carrosserie en moderne aandrijftechniek, als twee- en vierdeurs limousine en als vierdeurs cabriolet. In zijn segment had Kapitän een technologisch vooruitstrevende positie. De innovatieve 2,5-liter zes-in-lijn benzinemotor met 40 kW (55 pk) en kopkleppen groeide uit tot de highlight van het grote Opel-model.

In 1948 verliet de eerste naoorlogse Kapitän de fabriek in Rüsselsheim. De auto kwam op een paar details na overeen met het originele model. Met zijn Amerikaans getinte design en zescilindercomfort werd de Opel Kapitän een synoniem voor vooruitgang en welvaart tijdens het 'Wirtschaftswunder', de na-oorlogse economische welvaart in Duitsland.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was de Kapitän B een van de bestverkochte zescilindermodellen in Duitsland. In de lente van 1970 kwam de productie van het zescilindermodel ten einde. De Kapitän B was destijds de instapversie van Opels topmodel; de Kapitän / Admiral / Diplomat. Het langdurige succes van een van de beroemdste grote Opels eindigde na 42 jaar en 474.189 verkochte exemplaren.

Adam Opel AG paste in 1938 al zijn technologische expertise toe in de Opel Kapitän, waaronder geavanceerde motortechniek en moderne styling van de carrosserie. De investering in de productielijn op het hoofdkwartier in Rüsselsheim bedroeg 10 miljoen Reichsmark. De 2,5-liter zes-in-lijn, een 'autobahn-proof' korteslagmotor waarvan de kopkleppen werden bediend via een met tandwielen aangedreven nokkenas, tuimelaars en stoterstangen. De motor produceerde 40 kW (55 pk) en bezorgde de Kapitän een topsnelheid van 126 km/uur. De Kapitän was de eerste auto in zijn segment in Duitsland met een zelfdragende stalen carrosserie, die constructie wordt ook nu nog veel toegepast.

Onafhankelijke wielophanging met stabilisator vóór en hydraulische remmen en schokdempers waren standaard, maar dat was verre van vanzelfsprekend in 1938. De moderne zeshoekige koplampen waren geïntegreerd in de spatborden; de uit één stuk bestaande 'alligator'-motorkap opende naar boven en de hatchback-achtige achterzijde bood van buitenaf toegang tot de bagageruimte, allemaal kenmerken van auto's uit de Verenigde Staten.

"Een auto voor de hele wereld", met die tekst adverteerde Opel voor de Kapitän. Een exportsucces werd de Kapitän zeer zeker. Opel had tegen de tijd dat de productie stopte in totaal 25.374 exemplaren van de Kapitän gebouwd, waaronder 4.563 cabriolets en 248 chassis' zonder carrosserie. En dat alles in een periode korter dan negen maanden! Er zijn ongeveer 13.000 exemplaren in het buitenland afgeleverd.

Op 5 juli 1946 begon de naoorlogse productie in Rüsselsheim en de productie van de Kapitän werd in oktober 1948 weer hervat. De eerste belangrijke order werd geplaatst door de Amerikaanse overheid. Vanaf 1949 exporteerde Opel opnieuw auto's. In totaal produceerde Opel 13.036 nieuwe Kapitäns en de productie eindigde in de lente van 1950.

In 1950 kondigde Opel de vernieuwde Opel Kapitän aan: het model was voortaan uitsluitend als vierdeurs limousine leverbaar. Hij verschilde op diverse punten van het vooroorlogse model, onder meer met de moderne versnellingspook op de stuurkolom, een opnieuw ontworpen interieur en ronde koplampen. In 1951 onderging de Kapitän een facelift: Opel verfijnde de lijnvoering, maakte de kofferbak ruimer en paste meer chroomdetails toe: een antwoord op het nieuwe tijdperk, met welvaart en vooruitgang.

De nieuwe 43 kW (58 pk) sterke zes-in-lijn benzinemotor, die Opel ook toepaste in de Opel Blitz, waardoor deze bestelauto een unieke positie had in het segment van de lichte bedrijfsauto's, hoefde niet te worden ingereden. De originele vorm van de Kapitän bleef behouden tot 1953. In 1954 introduceerde Opel zijn opvolger, de Kapitän '54, met meer vermogen en een moderne styling.

Opel bood met de succesvolle Kapitän een geavanceerde, comfortabele en krachtige auto die bereikbaar was voor het grote publiek. De autofabrikant is tot op de dag van vandaag trouw aan dit principe. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was de Kapitän het vlaggenschip van het Opel-gamma. Nu is de Insignia dat.