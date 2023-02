Opel introduceert Quickguide

Tot dusver zijn de papieren instructieboekjes voor elk Opel-model en voor het infotainmentsysteem al gemaakt van milieubewust materiaal. Voor sommige modellen bestaan die echter uit zo'n 500 pagina's. In de Quickguide zijn dat er ongeveer 100, wat een besparing van 80 procent op papier betekent. Uitgesmeerd over alle modellen scheelt dat honderden miljoenen papieren pagina's per jaar.

Opel speelt hiermee in op een wens van klanten die te kennen hebben gegeven minder papier in de auto te willen. Tegelijk is Quickguide toegankelijker en gebruiksvriendelijker. De klant vindt de belangrijkste aanwijzingen in een beknopt overzicht en krijgt na het scannen van een QR-code toegang tot de gedetailleerde informatie. Dat kan via computer, tablet of smartphone, en ook via de 'myOpel app'.

Aanvullend zijn er ook instructievideo's te openen en weer te geven op het scherm van het infotainmentsysteem, zoals in de nieuwe Opel Astra. Deze video's bieden tips over de werking van individuele bestuurdersassistentiesystemen. Oneindig zoeken en bladeren door een papieren handleiding is daarmee verleden tijd en het scheelt ruimte in het dashboardkastje.