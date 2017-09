Opel Grandland X

5 Euro NCAP-sterren voor Opel Grandland X

7 september 2017 | In de laatste crashtests van Euro NCAP heeft de nieuwe Opel Grandland X de maximumscore van vijf sterren behaald. Die prestatie is te danken aan de hoge waardering van het testinstituut op de vier geteste veiligheidsaspecten: bescherming van volwassen inzittenden, bescherming van kinderen in de auto, voetgangersbescherming en veiligheidssystemen.