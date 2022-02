Opel

Opel en TU Darmstadt ontwikkelen nieuwe verlichting

22 februari 2022 | Opel en de Technische Universiteit van Darmstadt (TU Darmstadt) zijn gestart met een gezamenlijk onderzoek naar nieuwe verlichtingstechnologie. De nieuwe samenwerking maakt deel uit van het wereldwijde onderzoeksnetwerk van Stellantis met universiteiten. Momenteel wordt in vijftien 'OpenLabs' wetenschappelijke kennis over verlichtingstechnologie opgedaan en hoe deze toe te passen in toekomstige voertuiggeneraties. De strategische samenwerking met TU Darmstadt, het eerste OpenLab van Stellantis in Duitsland, maakt een nieuw tijdperk van verlichtingstechnologie mogelijk. Daarnaast financiert Stellantis drie promovendi bij de faculteit Elektrotechniek en Informatietechnologie van de universiteit, in eerste instantie voor de komende vier jaar.

