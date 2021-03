Opel hint naar elektrische Manta

15 maart 2021 | Opel kondigt een elektrisch aangedreven versie van de Manta aan: de Manta GSe ElektroMOD. De ElektroMOD grijpt terug naar de legendarische Opel Manta uit 1970 en geeft een extra impuls aan het groeiende fenomeen 'restomods'; een recente ontwikkeling onder autoliefhebbers en verzamelaars waarbij klassieke auto's, zoals de Opel Manta, originele én nieuwe techniek en design combineren. De volledig elektrische Manta GSe ElektroMOD heeft een digitale cockpit en is net zo sportief als een originele Opel GSe.

In de naam ElektroMOD verwijst 'MOD' naar de Engelse afkorting van 'modification', terwijl de Duitse schrijfwijze van 'electro' refereert aan de Opel Elektro GT die vijftig jaar geleden wereldrecords vestigde voor elektrische voertuigen. Met zijn emissievrije, elektrische aandrijving wordt de Opel Manta nu onsterfelijk, onafhankelijk van reserveonderdelen voor motor en transmissie of mogelijke rijverboden voor oudere auto's met een verbrandingsmotor.

De transformatie naar ElektroMOD laat zien hoe tijdloos de lijnen van de Opel Manta uit 1970 zijn. Het sculpturale en rechtlijnige ontwerp past nog altijd perfect bij de designfilosofie van Opel. De Manta GSe ElektroMOD is ook een eerbetoon aan de iconische Opel Manta die met zijn design een inspiratiebron is voor de nieuwste Opel-designtaal. Zoals het ontwerp van het nieuwe familiegezicht: de Opel Vizor waarbij de grille, de verlichting en het merklogo in één module zijn ondergebracht. De nieuwe Opel Crossland en Opel Mokka zijn al uitgerust met de Opel Vizor, die uiteindelijk op alle toekomstige Opel-modellen te zien zal zijn.

De Opel Manta GSe ElektroMOD sluit aan op de 'simply electric' route naar de elektrificatie van het merk. Tegen 2024 is elke personenauto en bedrijfswagen van Opel geëlektrificeerd. Met de Opel Grandland plug-in hybride, volledig elektrische Corsa-e en Zafira-e en de elektrische Vivaro-e en Combo-e bedrijfswagens biedt Opel nu al een breed aanbod van duurzame, toekomstgerichte modellen.

Opel bouwt miljoenste Vivaro

24 februari 2021

Opel introduceert Combo-e Tour

10 februari 2021

Opel introduceert Combo-e

20 januari 2021

Opel Vivaro-e is Van of the Year 2021

17 december 2020