Opel viert 125 jaar autoproductie

Opel legde 125 jaar geleden al de basis voor betaalbare en innovatieve mobiliteit op vier wielen. Op 21 januari 1899 tekende Wilhelm Opel - zoon van Adam Opel, de oprichter van het bedrijf - een contract met slotenmaker Friedrich Lutzmann om diens Motorwagenfabrik (autofabriek) over te nemen. Daarmee begon Opel met de autoproductie en begon ook een nieuw tijdperk waarin Opel geschiedenis zou schrijven tot ver buiten Rüsselsheim. Opel - tot dan toe een naaimachine- en fietsenfabrikant - begaf zich met de autoproductie op voor het bedrijf onbekend terrein. Sindsdien verlieten al meer dan 75 miljoen voertuigen de Opel-fabrieken in heel Europa.

Eind negentiende eeuw: van naaimachines en fietsen naar auto's

Het verhaal van Opel begon in 1862. Adam Opel maakte in dat jaar zijn eerste naaimachine in Rüsselsheim en legde daarmee de basis voor het bedrijf. Opel ontwikkelde zich snel tot een van de grootste naaimachinefabrikanten in Duitsland en exporteerde naar heel Europa. Met de fietsenproductie zette Opel een volgende succesvolle stap. Opel bouwde zijn eerste fiets, met een groot voorwiel en een klein achterwiel, in 1886 in Rüsselsheim en daarmee was Opel een van de eerste fietsenfabrikanten in Duitsland. In de jaren twintig was Opel de grootste fietsenfabrikant ter wereld. Voor dat succes waren de zonen van de inmiddels overleden bedrijfsoprichter verantwoordelijk.

Zij waren het ook die, voor het bedrijf Opel, de essentiële overstap naar de productie van motorvoertuigen hebben doorgevoerd. Vanwege de terugloop van de afzet van fietsen die tegen het eind van de negentiende eeuw plaatsvond, zochten de gebroeders Opel naar nieuwe producten en kwamen ze uit bij de auto. Fritz en Wilhelm Opel bezochten in 1897 de eerste Duitse autotentoonstelling in Berlijn en ontmoetten daar Friedrich Lutzmann. De meesterslotenmaker bouwde al sinds 1894 auto's en had de kennis en ervaring die de gebroeders Opel nodig hadden. Lutzmann nodigde de gebroeders Opel uit in zijn fabriek in Dessau, waar Fritz en Wilhelm Opel onmiddellijk het potentieel van autoproductie zagen dat Lutzmann hen bood.

Terwijl alle betrokkenen eerst alleen aan samenwerking dachten, deden de gebroeders Opel Lutzmann vervolgens een aantrekkelijk aanbod voor de gehele productie, inclusief het gebouw, het terrein en alle werkplaatsinrichting. Op 21 januari 1899 tekenden Wilhelm Opel en Friedrich Lutzmann het contract waarmee Opel voor een bedrag van 116.887 mark het bedrijf van Lutzmann overnam.

Opel verplaatste het hele bedrijf, inclusief medewerkers en machines, van Dessau naar het hoofdkantoor van Opel in Rüsselsheim. Lutzmann zelf werd benoemd tot verkoopmanager van de Adam Opel Motorfahrzeug-Fabrik.

Door de complete overname van productie en patenten beschikte Opel direct ook over de nodige ervaring met het bouwen van motorvoertuigen. Vanaf dat moment bouwden Lutzmann en enkele medewerkers die vanuit de fietsenproductie van Opel waren overgestapt, auto's onder de merknaam Opel in een speciaal daarvoor gebouwde fabriek.

Elektrisch product uit Rüsselsheim

125 jaar na de start van de autoproductie in Rüsselsheim rijden Opel en zijn klanten lokaal emissievrij de toekomst tegemoet. 2024 wordt het jaar van het grote jubileum, waarin Opel de elektrificatie voortzet met feestelijkheden en innovatieve nieuwe modellen.