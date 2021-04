Opel Astra F bestaat 30 jaar

26 april 2021 | Toen de Opel Astra F in 1991 zijn werelddebuut maakte, veranderde er veel in de wereld. Het IJzeren Gordijn dat Europa had verdeeld was recent opgeheven en de Koude Oorlog beƫindigd. Mede door incidenten als dat van het olielek van de Exxon Valdez werden mensen zich ook meer bewust van de invloed die de mens heeft op het milieu. Autofabrikanten moesten een balans vinden tussen lagere emissies, minder brandstofverbruik en tegelijkertijd een groeiende vraag naar meer comfort.

Ook de zevende generatie van het compacte Opel-model maakte grote veranderingen door. Hij kreeg niet alleen een nieuwe naam (Astra, net als de Britse Vauxhall-versie) maar ook een reeks nieuwe veiligheidssystemen. Vergeleken met zijn voorganger bood de Astra F aanzienlijk meer interieurruimte, terwijl de buitenmaten vrijwel gelijk bleven. Ook legde de Astra grote nadruk op milieubewustzijn. Zo was de auto in vergaande mate recyclebaar, een grote stapvooruit naar een circulair systeem voor grondstoffen. De klanten waren zeer onder de indruk. Tussen 1991 en 1997 verkocht Opel zo'n 4,13 miljoen exemplaren. Daarmee is de Astra F nog altijd het bestverkochte Opel-model.

Het aanbod van de Astra F was heel breed. Er was keuze uit vijf benzinemotoren en een diesel. Deze viercilindermotoren waren allen voorzien van een geavanceerde nabehandeling van de uitlaatgassen. De 1,4-, 1,6-, 1,8-, en 2,0-liter benzinemotoren waren voorzien van driewegkatalysators en de 1,7-liter dieselmotor had een nieuw ontwikkelde oxidatiekatalysator.

In oktober 1991 waren de vijfdeurs hatchback, de vijfdeurs Caravan stationwagen en de sportieve Astra GSi als eerste leverbaar. Het topmodel GSi, alleen leverbaar als driedeurs 'hot hatchback', was leverbaar met 85 kW (115 pk) of 110 kW (150 pk) 2,0-litermotoren. Die laatste was voorzien van 16 kleppen en dubbele bovenliggende nokkenassen. De vierdeurs sedan verscheen in de lente van 1992, een jaar later gevolgd door de cabriolet die werd gebouwd door het Italiaanse bedrijf Bertone.

De veiligheidsstandaarden van de Astra F waren een grote stap vooruit in de compacte klasse. Het Opel Safety System bestond uit onder meer dubbele balken in de portieren voor extra stevigheid bij een zijdelingse aanrijding,stoelen die met hun vorm voorkwamen dat de inzittenden bij een aanrijding onder de gordel door gleden en gordelspanners voorin die voorkwamen dat de inzittenden bij een aanrijding te ver naar voren bewogen. De passieve veiligheid nam in 1994 nog verder toe toen grote airbags voorin standaard werden.

Vergeleken met de Kadett E had de Astra F veel meer interieurruimte, bijvoorbeeld door de voorruit 74 millimeter verder naar voren te plaatsen. De hoofd- en beenruimte namen met maximaal 50 mm toe. Ondanks de extra ruimte bleef de Astra F relatief aerodynamisch, met een Cw-waarde van 0,30.

Bij de ontwikkeling van de Astra F werd ook aandacht besteed aan het milieu. Veel interieurdelen waren gemaakt van polypropyleen, waarvoor Opel een innovatief en milieubewust recyclingproces had ontwikkeld. Andere delen, zoals de bumpersteunen en wielkastbekleding, waren al gemaakt van gerecycled materiaal.

Het Multi-Info Display op de middenconsole was een wereldprimeur. Het combineerde de schermen voor de radio, boordcomputer en controlelampjes op één plek in het blikveld van de bestuurder. De Astra F was ook de eerste in de compacte klasse met een Clean Air System dat de inzittenden beschermde tegen pollen, stof en vuildeeltjes. Verder was de GSi 16V de eerste auto in het segment met elektronische tractiecontrole.

De Astra F diende ook als innovatieplatform voor alternatieve aandrijfvormen. De volledig elektrische Astra Impuls III liet zijn effectiviteit zien bij grootschalige testen op het Baltische eiland Rügen. Tien prototypes legden van 1993 tot 1997 in totaal 350.000 kilometer af. Vijf van de auto's kregen hun stroom van een 45 kW nikkel-cadmium batterij, de rest had een 42 kW sodium-nikkel-chloride batterij. De Astra Impuls III had een topsnelheid van 120 km/u en een actieradius van 160 km. In 1996 breidde Opel het onderzoek naar alternatieve brandstoffen uit met een reeks van 500 Astra Caravans die reden op aardgas (CNG). Geselecteerde bedrijven, lokale overheden en wagenparkbeheerders testten de auto's onder alledaagse omstandigheden. Vandaag de dag is het Engineering Center van het Opel-hoofdkantoor in Rüsselsheim verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alternatieve aandrijflijnen voor Stellantis.