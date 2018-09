Opel nu al helemaal klaar voor WLTP

30 augustus 2018 | Alle nieuwe auto's, geregistreerd per zaterdag 1 september 2018, moeten gecertificeerd zijn volgens de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Opel houdt al sinds 2016 rekening met deze nieuwe testprocedure bij de ontwikkeling van nieuwe modellen. Daardoor beantwoorden nu alle modellen aan de nieuwe eisen. Opel is dus volledig 'WLTP-klaar', waardoor de aflevering van nieuwe Opels geen enkele vertraging ondervindt. Dat geldt voor zowel benzine- als diesel, LPG- en CNG-modellen en de elektrische Ampera-e, in alle uitvoeringen.

"Al geruime tijd hanteren wij de WLTP als uitgangspunt voor ons modelportfolio, juist om verstoring in de levering aan consumenten te voorkomen. De invoering van WLTP per 1 september heeft voor ons merk dan ook geen enkel effect: de auto's veranderen niet, zijn gewoon te bestellen en klaar voor aflevering. Dat geldt voor 100% van ons productaanbod. Daarmee zijn we op dit moment een van de weinige merken in de autoindustrie", stelt Xavier Duchemin, Opel Managing Director Sales, Aftersales and Marketing.

Opel begon al in juni 2016 met het publiceren van WLTP-brandstofverbruikscijfers bij de nieuwe generatie Astra en vernieuwde Mokka X en Zafira. Die modellen werden destijds al getest volgens het nieuwe protocol. Opel ging nog een stap verder met de tweede generatie Insignia met een typegoedkeuring voor de Insignia 2.0 Bi-Turbo dieselmotor volgens WLTP medio 2017, een jaar voordat de nieuwe regels van kracht zouden worden. Om daaraan te voldoen, zijn alle personenauto's van Opel voorzien van de modernste technologie, zoals selectieve katalytische reductie (SCR) voor diesels en Gasoline Particulate Filters (GPF) voor benzineversies met directe brandstofinjectie.

Net als de New European Driving Cycle (NEDC) is de WLTP een laboratoriumtest. De NEDC gaat echter uit van een theoretische rijcyclus. Bij de WLTP wordt gebruik gemaakt van meer realistische rijprofielen die bepaald zijn op basis van wereldwijde statistische onderzoeken. De WLTP omvat vier testonderdelen met verschillende snelheden: langzaam, medium, snel en extra snel. Elk onderdeel bestaat uit diverse rijfases, stops, optrekken en remmen. En elke motor/transmissie-combinatie van een model ondergaat de test, zowel de economische instapversie als de topuitvoering met meest luxe uitrusting. NEDC geldt bovendien alleen in Europa, terwijl de WLTP-cyclus wereldwijd vergelijkbare verbruikscijfers oplevert.