Opel Connect vervangt OnStar

9 mei 2018 | Opel gaat in volle vaart door met de integratie van PSA-technologie, geheel volgens de PACE!-strategie. Na de bekendmaking dat het ingenieursteam in Rüsselsheim een leidende rol krijgt bij het ontwikkelen van lichte bedrijfsauto's, aangevuld met de installatie van vijftien Centers of Competence bij Opels hoofdkwartier, introduceert Opel nu de Europese online-dienstenservice van Groupe PSA. Tegelijk start de uitfasering van de van GM afkomstige OnStar-technologie. Die moet tegen het einde van 2020 afgerond zijn.

Per 2019 worden de nieuwe connectiviteitsdiensten aangeboden onder de naam Opel Connect. De volgende generatie Corsa, waarvan ook een volledig elektrische variant komt, krijgt als een van de eerste modellen de nieuwe online-dienstenservice. Naast een noodoproepfunctie biedt Opel Connect onder meer 'connected' navigatie, voertuigdiagnose, assistentie in het geval van diefstal van de auto en de mogelijkheid tot het op afstand vergrendelen van portieren. Uiteraard zijn ook Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar1. In de loop van 2024 is het hele gamma leverbaar met Opel Connect.

In reactie op de introductie van Opel Connect stelt Johan Claassen, algemeen directeur van Opel Nederland: "Opel heeft zich een leidende positie verworven op het vlak van automotive connected services. Met deze nieuwe technologie kunnen we die rol vasthouden in de toekomst".

Terwijl Opel Connect wordt geïntroduceerd kunnen klanten die diensten van OnStar willen blijven afnemen zeker zijn van het feit dat ze tot eind 2020 hetzelfde serviceniveau van Onstar Limited geboden krijgen als ze gewend zijn.