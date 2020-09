Opel maakt specificaties Mokka bekend

2 september 2020 | Na de onthulling van de volledig nieuwe Opel Mokka-e met elektrische aandrijving, maakt Opel nu alle details bekend van de versies met een traditionele brandstofmotor. De nieuwe Mokka wordt leverbaar met 1.2 Turbo benzinemotoren en een 1.5 dieselmotor met de nieuwste technologie voor reductie van uitlaatgasemissies. De verkoop van de nieuwe Opel Mokka start eind september 2020.

De nieuwe Mokka is 12,5 cm korter dan zijn voorganger, maar heeft een fractioneel langere wielbasis (+2 mm). De auto biedt vijf zitplaatsen en een bagageruimte van vergelijkbare grootte (350 liter) als zijn voorganger.

Het ontwerp wordt gekenmerkt door zijn proporties, korte overgangen, krachtige postuur en oog voor detail. Bovendien is de Mokka als eerste Opel-model voorzien van het toekomstige familiegezicht én de nieuwe, volledig digitale cockpit van Opel: respectievelijk de Opel Vizor en de Pure Panel. Er zijn geen analoge tellers of nutteloze decoratieve animaties te vinden in de nieuwe Mokka. De weergave is strak en duidelijk geordend, de informatie doeltreffend en gericht op wat écht nodig is. Het horizontaal uitgestrekte instrumentenpaneel integreert twee breedbeeldschermen, waarvan de bestuurdersdisplay maximaal 12 inch groot is. Voor intuïtief gebruik en minimale afleiding van de bestuurder zijn essentiële functies onveranderd te bedienen met fysieke knoppen.

Met de GS Line biedt Opel voor het eerst een sportieve versie van de Mokka. Deze nieuwe uitvoering is te herkennen aan de rode accenten voor de luchtopeningen, hoogglanszwarte Opel Vizor, zwarte in plaats van verchroomde exterieurdetails en badges, specifieke stoelbekleding, rode accenten bij het instrumentenpaneel, zwarte lichtmetalen wielen, zwarte hemelbekleding en een tweekleurig dak.

De nieuwe Opel Mokka is gebaseerd op de nieuwste versie van het CMP-platform (Common Modular Platform). Dit lichtgewicht, efficiënte en modulaire systeem biedt flexibiliteit bij de ontwikkeling van voertuigen. Het CMP-platform is namelijk geschikt voor zowel verbrandingsmotoren als volledig elektrische aandrijving. De ingenieurs in Rüsselsheim hebben veel aandacht besteed aan het beperken van het voertuiggewicht en het optimaliseren van de carrosseriestijfheid. Dankzij deze inspanningen is de nieuwe Mokka tot 120 kg lichter dan zijn voorganger, terwijl de torsiestijfheid 30% is toegenomen bij de elektrisch aangedreven Mokka-e.

De nieuwe Opel Mokka wordt leverbaar met keuze uit benzine- en dieselmotoren, met vermogens variërend van 74 kW (100 pk) tot 96 kW (130 pk). Het aanbod begint met de 1.2 Turbo driecilinder benzinemotor met 74 kW (100 pk) in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak (brandstofverbruik NEDC: gecombineerd 4,6 l/100 km, 104 g/km CO2). Hogere prestaties worden geleverd door de 1.2 Turbo driecilinder benzinemotor met 96 kW (130 pk), die naar wens is te combineren met een handgeschakelde zesversnellingsbak of 8-traps automaat. Ondanks het verschil in vermogen, blijft het brandstofverbruik van deze volledig uit aluminium vervaardigde krachtbron beperkt (brandstofverbruik NEDC: gecombineerd 4,5-4,8 l/100 km, 103-111 g/km CO2).

Het maximumkoppel van de 100 pk-versie bedraagt 205 Nm, terwijl de 130 pk-variant van de 1.2 Turbo maximaal 230 Nm trekkracht levert. Minstens 95% van het maximumkoppel wordt geleverd tussen 1.500 en 3.750 t/min. De nieuwe Opel Mokka 1.2 Turbo met 96 kW (130 pk) en handgeschakelde versnellingsbak bereikt een topsnelheid van 202 km/u, terwijl de acceleratie van 0-100 km/u in 9,2 seconden voltooid is. De Mokka 1.2 Turbo met 74 kW (100 pk) haalt een topsnelheid van 182 km/u en accelereert in circa 11 seconden van 0-100 km/u.

Behalve de 1.2 Turbo benzinemotor bestaat het aanbod van brandstofmotoren ook uit een 1,5-liter dieselmotor in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak, goed voor een vermogen van 81 kW (110 pk) en een 250 Nm koppel (brandstofverbruik NEDC: gecombineerd 3,8 l/100 km, 100 g/km CO2). Voor een nabehandeling van de uitlaatgassen is het emissiereductiesysteem van deze dieselmotor, bestaande uit een passieve oxidatiekatalysator/NOx-adsorber, AdBlue-injectie, SCR-katalysator en dieselpartikelfilter (DPF), ontwikkeld als compacte eenheid en zo dicht mogelijk bij de motor geplaatst. De NOx-adsorber werkt als een koudestart-katalysator en vermindert de NOx-uitstoot als de SCR-katalysator nog niet op bedrijfstemperatuur is.

Tot slot bestaat het aanbod van de nieuwe generatie Opel Mokka ook uit de volledig elektrische Mokka-e met een 100 kW (136 pk) elektromotor, 50 kWh-batterij en 322 km actieradius (WLTP).

Forward Collision Alert met automatische noodstop en voetgangersdetectie werkt bij snelheden boven 5 km/u en waarschuwt de bestuurder als een voorligger of voetganger te snel wordt benaderd. Als een botsing dreigt, remt het systeem automatisch om een aanrijding te (helpen) voorkomen of de impact daarvan te verminderen. Onder de 30 km/u kan het systeem het voertuig volledig tot stilstand brengen.

Met de adaptieve cruise control zorgt de Opel Mokka continu voor een veilige afstand tot de voorligger met behulp van radar- en camerasensoren. Het systeem functioneert bij snelheden tussen 30 en 180 km/u en volgt de snelheid van het voorliggende voertuig, zonder de ingestelde snelheid te overschrijden. Bij de versie met een automatische transmissie biedt het systeem ook een Stop&Go-functie, waarmee het voorliggend voertuig ook bij start-stopverkeer in files gevolgd wordt.

Verder zijn alle versies van de Opel Mokka standaard uitgerust met de nieuwste generatie LED-verlichting voor de dagrijverlichting in herkenbare Opel-stijl voor de koplampen en mistlampen vóór. Uniek in dit segment zijn de adaptieve IntelliLux LED Matrix-koplampen met veertien individuele lichtunits. Net als in de Opel Insignia, Astra en nieuwe Corsa maakt dit verlichtingssysteem het mogelijk om permanent met grootlicht te rijden. Dankzij de individuele lichtunits kan de lichtbundel heel specifiek en binnen enkele milliseconden worden aangepast om een voor- of tegenligger niet te verblinden. Aan de achterzijde wordt de nieuwe Mokka gekenmerkt door slanke LED-achterlichten die de hoogtechnologische uitstraling verder versterken.

De Mokka is leverbaar met diverse zesvoudig verstelbare ergonomische stoelen, al dan niet met Alcantara of volledig lederen bekleding. De kroon op het werk is de verwarmbare, met leder beklede bestuurdersstoel met geperforeerd oppervlak én massagefunctie.

De bestuurder en voorpassagier kunnen hun smartphones in het opbergvak in de middenconsole plaatsen. Indien geschikt wordt de smartphone dan meteen draadloos (inductief) opgeladen. Een rubberen mat voorkomt dat ze gaan schuiven.

De systemen Multimedia Radio en Multimedia Navi omvatten een 7-inch touchscreen, terwijl het Multimedia Navi Pro voorzien is van een 10-inch touchscreen. De beeldschermen zijn een integraal onderdeel van het nieuwe Pure Panel en zijn gepositioneerd in de richting van de bestuurder. Bij de multimediasystemen met Apple CarPlay en Android Auto kan men ook rekenen op geïntegreerde spraakbesturing.

Verder wordt de nieuwe Mokka leverbaar met OpelConnect-service, waarbij zaken als Live Navigation met actuele online verkeersinformatie en een directe verbinding met pech- en noodhulpdiensten voor extra gemoedsrust zorgen. Als de airbags of gordelspanners geactiveerd zijn als gevolg van een aanrijding, gaat automatisch een eCall-noodoproep naar de 112-meldkamer.

