Opel Classic virtueel te bezoeken

5 augustus 2021 | De collectie van Opel Classic, die ruim 120 jaar autoproductie en 159 jaar merkgeschiedenis vertegenwoordigt, is nu ook virtueel te bekijken. Opel Classic introduceert virtuele rondleidingen die 24/7 tevolgen zijn op Opel.com/opelclassic.

Opel Classic heeft in eerste instantie vier thema's uitgezet: 'Alternative Drives', 'Rally Racing', 'Roaring Twenties' en 'Mobility for Millions'. De 360-graden rondleidingen spelen zich eerst af in de 'heilige zalen', waar Opel Classic meer dan 600 historische voertuigen en studiemodellen tentoonstelt, evenals 300 andere schatten uit de Opel-historie, variлrend van naaimachines tot vliegtuigmotoren.

Aansluitend op het thema van de rondleiding zijn bij verschillende collectiestukken gele informatieknoppen te zien. Door hierop te klikken, verschijnt de belangrijkste informatie met de technische hoogtepunten van de betreffendeauto, fiets of motorfiets in beeld.

Het thema 'Alternative Drive' gaat over ongebruikelijke concepten, zoals de recordbrekende RAK 2 uit 1928 met raketaandrijving, vroege elektrische prototypen zoals de Opel Impuls I uit 1990 en de succesvol geteste Opel HydroGen waterstofvoertuigen, waarvan de meeste gebaseerd zijn op de Zafira.

Het thema 'Rally Racing' gaat in op de legendarische rallyauto's van Opel. Tijdens de virtuele tour worden onder meer de winnende auto's van Walter Rцhrl getoond, die in 1974 Europees kampioen werd in de Opel Ascona en in 1982 wereldkampioen in de Ascona 400. Ook de Ascona van de Europees kampioen van 1979, Jochi Kleint, ontbreekt niet. Ander hoogtepunt is de unieke Opel Kadett 4x4, ontwikkeld voor het WK Rally en gebruikt in de Parijs-Dakar Rally. In dit thema wordt ook het heden vertegenwoordigd door de Opel ADAM R2, viervoudig Europees kampioen bij de junioren van 2015 tot 2018, en de nieuwe Opel Corsa-e Rally, 's werelds eerste elektrische rallyauto.

Het derde thema 'Roaring Twenties' neemt de bezoeker mee naar de periode van ongetemde innovatie en vele wereldrecordpogingen. Racefietsen, raketmotoren en zelfs vliegtuigen werden ontwikkeld. Bovendien was de productie aan de lopende band de nieuwe, efficiлnte manier om voertuigen te bouwen. Hierdoor daalden de consumentenprijzen en werden auto's zoals de Opel 'Laubfrosch' voor velen betaalbaar.

Het vervolg van dit verhaal is te vinden in het vierde thema 'Mobility for Millions'. Na de Opel 'Doktorwagen' en 'Laubfrosch' waren het vooral de compacte modellen uit RÑŒsselsheim die miljoenen mensen mobiel maakten. Zoals de Opel Kadett, waarvan de eerste 85 jaar geleden de weg op ging, gevolgd door tien generaties Kadett en Astra. De nieuwste Opel Astra, die onlangs gepresenteerd werd en begin volgend jaar in de showroom staat, markeert een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis als eerste Astra met (half) elektrische aandrijving.

