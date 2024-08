Opel Movano

Opel Movano krijgt 8-traps automaat

1 augustus 2024 - De Opel Movano is voortaan ook leverbaar met een achttraps automaat. De nieuwe achttraps automaat voor de Movano is verkrijgbaar in combinatie met de 103 kW (140 pk) of de 132 kW (180 pk) 2,2-liter turbodieselmotor. Dankzij deze automaat kan de Movano nog efficiƫnter rijden en is een brandstofverbruik haalbaar van slechts 8,2 liter over 100 kilometer. De transmissie is speciaal ontworpen voor een hoog koppel: tot 450 Newtonmeter bij de motor van 132 kW (180 pk).