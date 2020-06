Opel introduceert Zafira-e Life

17 juni 2020 | Opel introduceert de Zafira Life. Deze Zafira-e Life biedt plaats aan maximaal zeven personen. Hij is leverbaar met de keuze uit twee lengtes. De meeste uitvoeringen zijn minder dan 1,90 meter hoog en passen daardoor in de meeste ondergrondse parkeergarages; belangrijk voor shuttleservice van bijvoorbeeld hotels. En door de unieke mogelijkheid van het aanbrengen van een trekhaak, kan de Zafira-e Life aanhangwagens trekken met een maximaal gewicht van 1.000 kg.

Met een vermogen van 100 kW (136 pk) en een maximumkoppel van 260 Nm claimt de Opel Zafira-e Life betere prestaties dan de meeste andere elektrische MPV's. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 130 km/u. Kopers kunnen, afhankelijk van hun behoefte, kiezen uit twee lithium-ion-batterijen: een van 75 kWh (beschikbaar begin 2021) met een actieradius tot 330 kilometer en een van 50 kWh met een bereik tot 230 kilometer (WLTP).

Het batterijpakket bestaat uit 18 dan wel 27 modules en bevindt zich onder de bagageruimte, waar het geen laadruimte inneemt. Bovendien zorgt deze positie voor een lager zwaartepunt wat een positief effect heeft op de stabiliteit van de Zafira-e Life en het rijgedrag in bochten. Een regeneratief remsysteem, dat tijdens remmen en vertragen energie terugwint, verhoogt de efficiency van de Opel Zafira-e Life.

Elke Zafira-e Life biedt meerdere laadmogelijkheden: via een wallbox, een snellader of een huis-tuin-en-keukenstopcontact. Het aanbod aan laadkabels en wallboxen varieert naargelang de energie-infrastructuur van de markt, zodat rijders nagenoeg overal gemakkelijk en snel een geschikt laadpunt kunnen vinden en gebruiken.

Met 100 kW gelijkstroom (DC) duurt het ongeveer 30 minuten voordat de batterij van 50 kWh voor 80 procent is opgeladen (circa 45 minuten voor de batterij van 75 kWh). Opel biedt de mogelijkheid van 'on-board' laders die voor een zo kort mogelijke laadtijd zorgen en een lange levensduur van de batterij (gedekt door een wttelijke garantie van 8 jaar/160.000 kilometer). Afhankelijk van de markt en infrastructuur voorziet Opel de Zafira-e Life standaard van een driefasige of enkelfasige 'on board' lader van respectievelijk 11 of 7,4 kW.

Voor nog meer gebruiksgemak bieden 'OpelConnect', de 'myOpel'-app en 'Free2Move Services' (het mobiliteitsnetwerk van Group PSA) speciale oplossingen voor alle elektrische voertuigen van Opel, inclusief de Zafira-e Life. De diensten zijn via apps toegankelijk. De 'Charge My Car'-functie van de 'Free2Move Services'-app geeft toegang tot meer dan 140.000 laadpunten in heel Europa, inclusief betaalmogelijkheid. De app maakt een voorselectie op basis van de afstand tot het laadpunt, de laadsnelheid hiervan en het actuele laadtarief. Dankzij 'OpelConnect' kunnen gebruikers hun smartphones gebruiken om de laadstatus van de batterij te controleren. Het geeft ze ook de mogelijkheid de airconditioning en oplaadtijden te programmeren. Andere nuttige services van 'OpelConnect' zijn onder meer eCall-noodoproepen, een pechhulpoproepsysteem, voertuiginformatie en LIVE Navigatie met realtime verkeersinformatie.

Opel rust de Zafira-e Life uit met stoelen met lederen bekleding op aluminium rails. Er zijn configuraties mogelijk met zes en zeven stoelen. Dankzij de neerklapbare passagiersstoel achterin kunnen voorwerpen met een lengte tot 3,50 meter vervoerd worden. De rijder profiteert van ultieme bagageruimte, die met name bij neergeklapte of verwijderde stoelen fors kan toenemen. Voor de uitvoeringen met een lange wielbasis is een luxe 'Lounge'-bekleding beschikbaar, evenals stoelen met een massagefunctie, stoelverwarming en vier draaibare stoelen achterin met een extra breed zitkussen (48 centimeter). Passagiers kunnen tegenover elkaar zitten en op die manier profiteren van extra comfort en beenruimte.

Opel voorziet zijn volledig elektrische MPV van talrijke rijassistentiesystemen. Een camera en een radar houden continu de situatie voor de auto in de gaten. Het systeem detecteert voetgangers die de weg oversteken en kan bij snelheden tot 30 km/u een noodstop uitvoeren. De semi-adaptieve cruise control past de snelheid automatisch aan die van de voorligger aan, vertraagt automatisch en kan de snelheid tot 20 km/u verlagen. Lane-Keep Assist en een waarschuwingssysteem voor slaperigheid attenderen de bestuurder erop als hij te lang achter het stuur gezeten heeft en wel een pauze kan gebruiken. De grootlichtassistent, die zich automatisch aanpast aan groot- of dimlicht, schakelt boven 25 km/u in. Uniek in het segment is verder het head-up kleurendisplay dat onder meer de gereden snelheid en aanwijzingen van de navigatie weergeeft.

Sensoren in de voor- en achterbumper waarschuwen de bestuurder voor obstakels tijdens het parkeren. Het beeld van de achteruitrijcamera verschijnt op de binnenspiegel of het 7-inch touchscreen; de laatste met 180 graden zicht vanuit vogelperspectief. Het grote touchscreen wordt geleverd met Multimedia en Multimedia Navi infotainment. Beide versies zijn voorzien van smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto. Dankzij 'OpelConnect' biedt het navigatiesysteem realtime verkeersinformatie. Alle uitrustingsniveaus zijn leverbaar met een krachtig audiosysteem met in de topversie van de Zafira-e Life een eersteklas akoestiek dankzij de aanwezigheid van tien speakers.

Opel opent nog deze zomer de orderboeken van de Zafira-e Life. De eerste leveringen vinden in de loop van dit jaar plaats.

