Autotest | Opel bouwt aan een compleet gamma van elektrische auto's. Dat begint met de compacte Corsa-e en Mokka-e. Maar het gaat veel verder! Ook de bedrijfswagens krijgen elektrische aandrijving. De Vivaro gaat elektrisch en dat geldt dus voor de Vivaro voor personenvervoer: de Zafira Life. Wat zijn de voor- en nadelen van deze elektrische versie van Opels grote gezinsauto?

De Zafira was jarenlang een slimme gezinsauto die binnen relatief bescheiden afmetingen heel veel binnenruimte bood. En dat niet alleen: die ruimte was heel flexibel in te zetten. Zo kon de Zafira op het ene moment zeven personen vervoeren en een moment later dienst doen als verhuiswagen. Echter, in de loop der jaren lieten steeds meer klanten zich verleiden door de stoere uitstraling van een SUV (luxe terreinwagen) en namen ze de mindere functionaliteit ervan voor lief.

Daarom is er geen markt meer voor de traditionele Zafira en dus introduceert Opel een opvolger in de vorm van de "Zafira Life". Dit is een personenauto op basis van een busje, namelijk de Vivaro. Het verschil zit niet alleen in de indeling van de binnenruimte, maar ook in de aankleding. Kijk alleen maar eens naar de testauto die, mede dankzij de oranje kleur, een veel aantrekkelijkere uitstraling heeft dan zomaar een busje.

Ruimte

Binnenin is en blijft de Zafira Life onmiskenbaar een bus: de bestuurder zit hoog en alles is gericht op functionaliteit. Tegelijkertijd zijn de gebruikte materialen en de uitrusting wel degelijk vergelijkbaar met die van een personenauto. Daarbij is de Zafira Life / Vivaro overduidelijk een product van de samenwerking met Peugeot en Citroën, want alle bedieningselementen zijn afkomstig van de partners. Toen Opel onderdeel werd van PSA (Peugeot / Citroën) was deze bus namelijk al ontwikkeld en kon Opel geen bijdrage meer leveren aan het ontwerp. Het enige verschil tussen de Opel Zafira Life, Peugeot Traveller en Citroën Space Tourer zit in de logo's.

De Opel Zafira was een MPV (Multi Purpose Vehicle), de Zafira Life is een onvervalste bus. Dat verschil zit in de omvang, want in plaats van een hoge en gestroomlijnde personenauto is dit een flinke bedrijfswagen. De binnenruimte is daarom groter dan die van iedere MPV! Op de tweede zitrij zitten volwassenen riant. De instap naar de derde zitrij is, mede dankzij de grote schuifdeuren, ruim en ook daar zitten volwassenen goed. Deze derde zitrij is daarom niet te vergelijken met de "noodzitjes" die sommige SUV's en MPV's bieden. De Zafira Life is er in twee lengtes. Die hier gereden standaard versie ("L2") heeft achter de derde zitrij een kleine bagageruimte. Wanneer wordt gekozen voor de extra lange versie ("L3") zijn er niet alleen zitplaatsen voor negen personen, maar is er ook plek voor hun bagage.

Elektrische auto

Het is duidelijk: de elektrische aandrijving gaat niet ten koste van de binnenruimte. Bij het ontwerp van de Vivaro / Zafira Life is namelijk al rekening gehouden met de accu's die nodig zijn voor een elektrische auto. Daarbij biedt Opel twee mogelijkheden. De standaard batterij van 50 kWh geeft een bereik van 230 km. Optioneel is een accu van 75 kWh leverbaar, waarmee 330 km kan worden afgelegd zonder bijladen. Op die manier kan de Zafira Life op maat worden gemaakt voor regionaal vervoer of juist transport over langere afstanden.

„Omdat motorgeluid ontbreekt, ervaren passagiers de Zafira-e Life als veel comfortabeler“

Ook als het gaat om opladen is er een keuze. Iedere Zafira-e Life kan snelladen. Voor laden op een publiek laadpunt of aan een thuislader zijn er twee opties: 7.4 of 11 kW. Voor wie 's nachts laadt speelt tijd geen rol en is de standaard optie voldoende. Wie tussen ritten bijlaadt, doet er verstandig aan de 11 kW boordlader te kiezen.

Let op dat de laadaansluiting links voor zit. Dat is bij laden op eigen terrein geen probleem. Op de openbare weg is het echter minder veilig met in- en uitparkeren. Een grappig detail: links achter zit een "blind" klepje waar bij andere versies de dieseltank is te vinden. Gezien de vele varianten waarin de Vivaro-e en Zafira-e Life leverbaar zijn, zou het te kostbaar zijn om een speciaal plaatdeel te ontwerpen. Daar heeft Opel gekozen voor een blanco brandstofdeurtje.

Prestaties

De Zafira-e Life wordt aangedreven door dezelfde elektromotor die ook in de elektrische personenauto's van Opel is te vinden. Deze levert 136 pk / 260 Nm en dat is voor de Zafira-e Life net voldoende. Vanaf de eerste kennismaking voelt de Zafira-e Life uitgesproken zwaar. Dat is merkbaar in de besturing, het onderstel en de prestaties. In iedere oneffenheid in de weg is duidelijk dat de accu's, de stoelen en de luxe aankleding heel veel gewicht in de schaal brengen en dat dwingt de bestuurder om de rijstijl aan te passen. De Zafira-e Life rijdt absoluut niet als een personenauto, maar meer als een zwaar beladen bus.

De Zafira-e Life voelt ook zwaar vanwege het karakter van de elektromotor. Een dieselmotor bouwt op naar een optimaal toerental en levert dan heel veel trekkracht. Een elektromotor levert ongeacht het toerental altijd het maximale koppel en heeft daarom een veel "vlakker" karakter. Echter, ook in absolute zin blijft het vermogen van de elektromotor achter bij dat van de Zafira Life met dieselmotor.

Toch zijn de voordelen van elektrische aandrijving duidelijk. Omdat motorgeluid ontbreekt, ervaren passagiers de Zafira-e Life als veel comfortabeler. Daarbij zijn de kosten per kilometer lager. Als bijkomend voordeel wordt het milieu minder belast. Een win, win, win situatie dus!

Conclusie

Wat zijn de voor- en nadelen van de elektrisch aangedreven versie van de Opel Zafira Life? Een nadeel is de hogere aanschafprijs (indien inclusief belastingen), maar daar staat een lagere kilometerprijs tegenover. Het is afhankelijk van het gebruik (en de gekozen batterij) of deze factoren tegen elkaar opwegen.

Als het gaat om de functionaliteit zijn er nauwelijks verschillen tussen de Zafira en Zafira-e. De maximale belasting is iets minder, maar dat speelt eerder een rol bij de Vivaro-e dan bij de Zafira-e. De ruimte is voor de Zafira en Zafira-e gelijk.

Bij het rijden is een nadeel dat de Zafira-e minder levendig is, want de elektromotor is minder sterk dan de dieselmotor en heeft duidelijk moeite met deze zware bus. Ook in het weggedrag is merkbaar dat de batterijen, de stoelen, de elektrische schuifdeuren en de rijke uitrusting de Zafira-e Life tot een zwaargewicht maken. Daar staat tegenover dat het ontbreken van rijgeluiden en de geleidelijke opbouw van het vermogen de Zafira-e juist comfortabeler maken.

plus Extreem ruim

Rijke uitrusting

Stil en comfortabel min Voelt zwaar

Matige prestaties

Onhandige locatie laadaansluiting

