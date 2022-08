Opel toont Crosscamp Flex

De 75 kWh lithium-ion-batterij, die onder de vloer is geplaatst, maakt met een actieradius van 322 kilometer (WLTP) ook langere reizen mogelijk. Het opladen is net zo eenvoudig als het rijden, met behulp van een wallbox, snellader of een huishoudelijk stopcontact. Met 100 kW gelijkstroom (DC) is de batterij onder ideale omstandigheden in zo'n 48 minuten voor 80 procent opgeladen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg stroom overblijft voor het rijden zorgt een extra 95 Ah batterij aan boord voor elektriciteit voor de verlichting, een koelbox en een USB-aansluiting voor het opladen van apparaten als smartphones en camera's.

De uitrusting omvat voorstoelen die 180 graden kunnen draaien, een keukentje, een wasbak, een gasfornuis en inbouwkasten. Ook zijn er tanks voor drink- en afvalwater. De achterbank is om te bouwen tot een tweepersoonsbed en er zijn ook twee slaapplaatsen onder het hefdak. Zo biedt de Crosscamp Flex eenvoudig plaats aan vier personen.

Alle Crosscamp-varianten op basis van de Zafira-e Life zijn standaard voorzien van hetzelfde brede gamma van assistentiesystemen. Daartoe behoren onder meer Front Collision Alert, Emergency Braking, vermoeidheidsherkenning, Lane Keep Assist en verkeersbordenherkenning met semi-adaptieve cruisecontrol.

De volledig elektrische Crosscamp Flex vormt vanaf 2023 een aanvulling op de Crosscamp-modellen met dieselmotor. Verder zijn er plannen om de compacte elektrische camper ook te leveren als Crosscamp Lite.