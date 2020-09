Opel maakt prijzen nieuwe Mokka bekend

22 september 2020 | Op de dag dat Opel CEO Michael Lohscheller de nieuwe Opel Mokka online zijn wereldpremière liet beleven in Rüsselsheim, maakt Opel in Nederland de vanafprijzen bekend. De vijfdeurs Mokka zal in Nederland te koop zijn vanaf 26.299 euro. De 100% elektrische Opel Mokka-e met een actieradius van 322 kilometer (WLTP) is te bestellen voor een vanafprijs van 35.399 euro. De vanafprijs van de dieselversie maakt Opel later bekend. De productie van de nieuwe Mokka begint eind 2020. De levering aan klanten start begin 2021.

De nieuwe Opel Mokka wordt leverbaar met keuze uit conventionele benzine- en dieselmotoren, met vermogens variërend van 74 kW (100 pk) tot 96 kW (130 pk). Het aanbod start bij een 1.2 Turbo driecilinder benzinemotor met 74 kW (100 pk) en 205 Nm koppel in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Naar wens levert Opel ook een 1.2 Turbo driecilinder benzinemotor met 96 kW (130 pk) en 230 Nm aan koppel, gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak of 8-traps automaat.

De prijs van de handgeschakelde Opel Mokka 1.2 Turbo 100 pk begint in Nederland bij € 26.299,- (Edition uitvoering). Private leasen kan vanaf € 339,- per maand, op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Via Operational Lease via Free2Move is deze benzineversie te rijden vanaf € 337,- per maand. De vanafprijzen van de 1.2 Turbo 130 pk benzine en 110 pk sterke 1,5-liter dieselmotor maakt Opel in Nederland binnenkort bekend; vanaf dat moment gaan ook de orderboeken open.

De nieuwe generatie Opel Mokka is ook met een volledig elektrische aandrijflijn te bestellen. Deze Mokka-e heeft een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor, een 50 kWh-batterij en een actieradius van 322 kilometer volgens de WLTP-testnorm. De prijzen van de Mokka-e beginnen in Nederland bij € 35.399,- (Edition uitvoering). Private lease is mogelijk vanaf € 465,- per maand (op basis van een looptijd van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar). Via Operational Lease (Free2Move) is deze elektrische variant te rijden vanaf € 405,- per maand.

Geheel in lijn met de Opel-traditie maakt de nieuwe Mokka geavanceerde technologie bereikbaar voor velen. Denk aan Adaptive Cruise Control (ACC) met stop & go-functie en Active Lane Positioning. Ook in de koplampen is hoogwaardige technologie te vinden: de nieuwe Mokka is everbaar met niet-verblindende IntelliLux LED Matrix-verlichting met veertien individuele lichtunits. De Mokka is standaard uitgerust met LED-verlichting rondom, een elektrische parkeerrem en verkeersbordherkenning. Een 180 graden achteruitrijcamera en automatische Park Assist zijn ook beschikbaar.

Met de GS Line biedt Opel een sportieve versie van de Mokka. Deze uitvoering is te herkennen aan de rode sierlijst langs de daklijn, hoogglanszwarte Opel Vizor, zwarte in plaats van verchroomde exterieurdetails en badges, specifieke stoelbekleding, rode accenten bij het instrumentenpaneel, tri-color lichtmetalen wielen, zwarte hemelbekleding en een tweekleurig dak.

De Mokka is verder leverbaar met diverse zesvoudig verstelbare ergonomische stoelen, al dan niet met Alcantara of volledig lederen bekleding. De kroon op het werk is de verwarmbare, met leder beklede bestuurdersstoel met geperforeerd oppervlak én massagefunctie. De bestuurder en voorpassagier kunnen hun smartphones in het opbergvak in de middenconsole plaatsen. Indien geschikt wordt de smartphone dan meteen draadloos (inductief) opgeladen.

De systemen Multimedia Radio en Multimedia Navi omvatten een 7-inch touchscreen, terwijl het Multimedia Navi Pro voorzien is van een 10-inch touchscreen. De beeldschermen zijn een integraal onderdeel van het nieuwe, volledig digitale Pure Panel en zijn gepositioneerd in de richting van de bestuurder. Bij de multimediasystemen met Apple CarPlay en Android Auto kan men ook rekenen op geïntegreerde spraakbesturing.

Verder wordt de nieuwe Mokka leverbaar met OpelConnect-service, waarbij zaken als Live Navigation (kosteloos gedurende eerste 36 maanden na activatie) met actuele online verkeersinformatie en een directe verbinding met pech- en noodhulpdiensten voor extra gemoedsrust zorgen. Als de airbags of gordelspanners geactiveerd zijn als gevolg van een aanrijding, gaat automatisch een eCall-noodoproep naar de 112-meldkamer.

De Mokka is als eerste Opel-model voorzien van het toekomstige familiegezicht én de nieuwe, volledig digitale cockpit van Opel: respectievelijk de Opel Vizor en het Pure Panel. Er zijn geen analoge tellers of nutteloze decoratieve animaties te vinden in de nieuwe Mokka. Het horizontaal uitgestrekte instrumentenpaneel integreert twee breedbeeldschermen, waarvan de bestuurdersdisplay maximaal 12 inch groot is. Voor intuïtief gebruik en minimale afleiding van de bestuurder zijn essentiële functies onveranderd te bedienen met fysieke knoppen.

De nieuwe Mokka is 12,5 cm korter dan zijn voorganger, maar heeft een fractioneel langere wielbasis (+2 mm). De auto biedt vijf zitplaatsen en een bagageruimte van vergelijkbare grootte (350 liter) als zijn voorganger. Met een lengte van 4,15 meter laat de Mokka zich eenvoudig manoeuvreren en parkeren.

