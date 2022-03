Opel introduceert Rocks-e KARGO

Bij de Opel Rocks-e KARGO heeft de passagiersstoel plaatsgemaakt voor een modulaire laadruimte die met een wand is gescheiden van de bestuurderspositie. De bestuurder heeft echter net zo veel ruimte als in de reguliere Rocks-e. Bovendien is de laadruimte eenvoudig bereikbaar via de passagiersdeur of vanaf de bestuurderspositie. In het laatste geval is er toegang via een luik boven de laadruimte, dat richting de voorruit openklapt. Bij toegang via de passagiersdeur is de gehele afdekking van de laadruimte omhoog te klappen. Neergeklapt en vergrendeld kan de afdekking maximaal 40 kg dragen en gebruikt worden als bureau met een antislip oppervlak. Uitsparingen in het oppervlak bieden plaats aan bezorglijsten, een clipboard in A4-formaat of een laptop of tablet. Eveneens binnen handbereik van de bestuurder is een extra, wegklapbaar bergvak voor kleine spullen zoals zonnebril, agenda of pennen. De hoogte van de afdekking van de laadruimte zorgt voor een onbeperkt zicht rondom.

Om de laadruimte van de Opel Rocks-e KARGO nog flexibeler inzetbaar te maken, kan de afdekking ook volledig worden verwijderd en opgeborgen achter de bestuurdersstoel. Zo kunnen ook grotere en hogere objecten worden vervoerd. Bovendien is de laadvloer aan de passagierszijde in hoogte verstelbaar. Door die hoger te plaatsen, worden twee afzonderlijke compartimenten gecreëerd. Met de vloer in de laagste stand is er plaats voor objecten van maximaal 1,20 meter lang. In totaal biedt de uiterst compacte en wendbare Opel Rocks-e KARGO zo'n 260 liter laadruimte en een laadvermogen van 140 kg.

Net als bij de reguliere Opel Rocks-e levert de elektromotor in de Rocks-e KARGO een continuvermogen van 6 kW (8 pk) en een piekvermogen van 9 kW (12 pk) tijdens accelereren. De 5,5 kWh-batterij is in circa 4 uur volledig op te laden via een 220V huishoudelijk stopcontact (1,8 kW laadsnelheid). Een volle batterij biedt een actieradius tot 75 kilometer (WLTP, voorlopige waarde). De bijbehorende laadkabel van drie meter zit permanent in het voertuig en kan eruit worden getrokken als het stopcontact zich niet direct naast het voertuig bevindt. Voor het nodige gebruiksgemak levert Opel een optionele adapter om te kunnen laden bij een openbaar laadpunt.

Ook typerend voor de Rocks-e KARGO zijn de two-tone voor- en achterzijde en het Opel Vizor familiegezicht. Energiezuinige LED-koplampen en LED-richtingaanwijzers zijn standaard, terwijl het ontwerp van de dorpels en carrosseriepanelen de robuuste uitstraling versterken. Verder openen de portieren in tegengestelde richting van elkaar, waarbij de passagiersdeur naar achteren opendraait. Het standaard glazen panoramadak, uitzonderlijk voor een voertuig als dit, zorgt voor veel lichtinval en een eigen sfeer in het interieur.

De Opel Rocks-e KARGO wordt later dit jaar aan de Opel-familie toegevoegd. Meer informatie over prijzen en beschikbaarheid volgt binnenkort.