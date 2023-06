Opel toont nieuw logo

"Onze 'Blitz' is relevanter dan ooit. Het symboliseert niet alleen onze toewijding voor de democratisering van innovatie en mobiliteit, maar geeft ook blijk van onze toewijding om tegen 2028 een volledig elektrisch merk in Europa te worden. In 2023 hebben we al 15 geëlektrificeerde modellen in ons portfolio en kunnen we met trots zeggen dat Opel elektrisch is", zegt Florian Huettl, CEO van Opel.

"De 'Blitz' is het icoon van onze Bold and Pure-filosofie. De scherpe, zelfverzekerde nieuwe 'Blitz' doorsnijdt de pure ondersteunende ring, waardoor ons iconische embleem een ​​vooruitstrevende, moderne uitstraling krijgt. Het is trots gepositioneerd in het middelpunt van ons kompas, ons belangrijkste grafische ontwerpprincipe. Het kompas vormt de ruggengraat van onze ontwerpelementen voor de voor-, achter- en binnenkant", zegt Mark Adams, Vice President Design.

Opel voert de nieuwe 'Blitz' de komende jaren geleidelijk in over het complete productportfolio. In 2024 krijgt het eerste productiemodel het nieuwe logo. Het logo zal echter ook al in 2023 acte de présence geven, zo heeft Opel-CEO Florian Huettl aangekondigd. "De IAA Mobility is een van de grootste autoshows ter wereld en daarom de perfecte locatie om met trots een groot, internationaal publiek kennis te laten maken met onze nieuwe 'Blitz'".

IAA Mobility 2023 vindt plaats in München van 5 tot 10 september. Opel toont tijdens dit evenement in totaal drie wereldpremières: de nieuwe Opel Astra Sports Tourer Electric, de nieuwe Opel Corsa Electric en nog een verrassing.