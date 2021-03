Opel Mokka nu bij de dealer

19 maart 2021 | De nieuwe Opel Mokka staat per direct bij alle Nederlandse Opel-dealers. Bij de marktintroductie heeft de klant keuze uit een elektrische aandrijflijn en traditionele verbrandingsmotoren. De nieuwe Opel Mokka met benzinemotor is er vanaf 26.299 euro. De 100% elektrische Opel Mokka-e, met een actieradius van 324 kilometer (WLTP), is te bestellen voor een vanafprijs van 34.399 euro. Private lease kan vanaf 375 euro per maand (60 maanden en 10.000 km per jaar). De nieuwe Opel Mokka is per direct te bestellen.

De nieuwe Opel Mokka luidt een nieuw tijdperk in voor Opel. De Mokka is namelijk de eerste nieuwe Opel met het nieuwe familiegezicht, de Opel Vizor, met de opvallende, nieuwe Opel Blitz als middelpunt. Bovendien is de nieuwe Mokka de eerste Opel met het Pure Panel (een volledig gedigitaliseerde cockpit) en een centraal op de achterzijde geplaatste modelnaam.

Ook het interieur draagt deze filosofie uit. Het nieuwe Opel Pure Panel integreert twee breedbeeld displays en focust op het essentiële. In tegenstelling tot cockpits die overlopen van informatie en bedieningselementen, heeft het Pure Panel een uniek en helder design. De belangrijkste functies worden nog steeds met knoppen bediend, zonder daarvoor door submenu's te hoeven navigeren.

De nieuwe Mokka is dankzij het feit dat hij is gebaseerd op het CMP multi-energy-platform, leverbaar in zowel volledig elektrische uitvoering als met verbrandingsmotoren. Het nieuwe platform resulteert ook in een flinke gewichtsreductie ten opzichte van de vorige generatie. Het verschil kan oplopen tot 120 kilogram, terwijl toch de stijfheid van de carrosserie is verhoogd, met zo'n 15 procent.

De benzine- en dieselmotoren bieden vermogens van 74 tot 96 kW (100 tot 130 pk). De motoren zijn standaard gekoppeld aan een handmatig te bedienen zesversnellingsbak of een 8-traps automaat met schakelpeddels (alleen in combinatie met benzinemotor met 130 pk). Er keuze uit de volgende benzine- en dieselmotoren:

1.2 Turbo 100 pk Edition € 26.299,-

1.2 Turbo 130 pk Elegance € 30.199,-

1.2 Turbo 130 pk automaat Edition € 30.299,-

1.5 Diesel 110 pk Edition € 28.299,-

De krachtige, vrijwel geruisloze elektrische aandrijving van de Mokka-e levert direct vanuit stilstand een vermogen van 100 kW (136 pk) en 260 Nm koppel. De bestuurder kan kiezen uit drie rijmodi: Normal, Eco en Sport. In de WLTP2-cyclus biedt de 50 kWh batterij een theoretische actieradius van 324 km voordat opladen noodzakelijk is. De nieuwe Mokka-e is klaar voor alle oplaadmogelijkheden: aan een wallbox, een snellader, een huishoudelijk stopcontact en van éénfase tot driefase met 11 kW. Opel biedt acht jaar of 160.000 km garantie op de batterij. De vanafprijs van de Opel Mokka-e met éénfase boordlader (7,4 kW) bedraagt € 34.399,- en de variant met driefase boordlader 11 kW begint bij € 35.399,-.

Opel levert de nieuwe generatie Mokka in de varianten Edition, Elegance, GS Line, Ultimate en Business Elegance. De Mokka is standaard (Edition) uitgerust met LED-verlichting rondom, een elektrische parkeerrem en verkeersbordherkenning. Een 180° achteruitrijcamera en stuurverwarming zijn ook beschikbaar.

De GS Line en Ultimate vormen de topversies. De Ultimate (vanaf € 32.499,-) is voorzien van onder meer 18-inch lichtmetalen wielen in BiColor zwart, de Opel Vizor met verchroomde omlijsting, een verchroomde sierstrip langs de daklijn en zilverkleurige skidplates voor en achter. Ook Active Lane Assist, Adaptive cruise control en adaptieve IntelliLux LED matrixverlichting horen bij de Ultimate.

De Opel Mokka GS Line (vanaf € 29.799,-) legt de focus op extra sportiviteit. Deze uitvoering is uitgerust met onder meer 18-inch lichtmetalen wielen in TriColor zwart, een zwart dak, zwarte buitenspiegels en zwarte skidplates voor en achter. De Opel Blitz, de typeaanduiding en de omlijsting van de Opel Vizor zijn uitgevoerd in hoogglans zwart. De karakteristieke, rode accentlijn zorgt voor een sterk contrast. Het interieur is voorzien van zwarte hemelbekleding, aluminium pedalen en rode accenten. De zwarte stoelen met geaccentueerde zijwangen en premium leder-look hebben rode stiksels en accenten.

De nieuwe Mokka is trouw aan de Opel kenmerkende traditie om innovatieve technologie van hogere marktsegmenten bereikbaar te maken voor een brede klantengroep. Dit omvat geavanceerde systemen als Adaptieve Cruise Control (ACC) en Active Lane Positioning. Ook de verlichting omvat toonaangevende technologieën met de adaptieve en dus niet-verblindende IntelliLux LED Matrix-verlichting met veertien elementen, uniek in het marktsegment van de Mokka. Alle modelvarianten zijn standaard uitgerust met een elektrische parkeerrem en Traffic Sign Recognition. Een 180-graden achteruitrijcamera, Automatic Park Assist, Flank Guard en Side Blind Spot Alert zijn eveneens leverbaar.

Het infotainmentaanbod omvat onder meer de systemen Multimedia Radio en Multimedia Navi met een 7,0-inch kleuren-touchscreen, en het topsysteem Multimedia Navi Pro met hoge resolutie 10,0-inch kleuren-touchscreen. De beeldschermen zijn geïntegreerd in het Pure Panel en naar de bestuurder gericht. Het bestuurdersdisplay meet maximaal 12 inch.

