Opelt neemt deel aan Project STADT-up

Project STADT:up wordt geleid door Bosch en gefinancierd door het Duitse federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie. De experts van het Rüsselsheim Engineering Center spelen een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van omgevingsherkenning van voertuigen op basis van kunstmatige intelligentie (AI) en de vertaling naar de situatie-specifieke reactie bij geautomatiseerd rijden.

Het project STADT:up is inmiddels van start gegaan op de campus van Robert Bosch GmbH in het Duitse Renningen. In totaal zijn er 22 project- en ontwikkelingspartners betrokken bij het consortiumproject. Op basis van alle opgedane kennis en ontwikkelde technologie is het doel van Opel om eind 2025 een innovatief prototype met complexe omgevingsherkenning in stedelijke gebieden te presenteren.

"Door deel te nemen aan het STADT:up-project zet Opel, als ons Duitse merk, namens Stellantis verder in op geautomatiseerd rijden in het stadsverkeer. De ingenieurs van het Rüsselsheim Engineering Center putten uit jarenlange ervaring op dit gebied. Tegelijkertijd versterken we onze goede samenwerking met onderzoeksinstellingen buiten het bedrijf en blijven we ons inzetten voor het ondersteunen van jonge wetenschappers", zegt Frank Jordan, Stellantis, Head of Innovation Germany.

Projectdoel: demonstratie van autonome stedelijke mobiliteit met testvoertuigen

STADT:up richt zich op end-to-end, schaalbare oplossingen voor toekomstige stedelijke mobiliteit. Ook moeten de voertuigen complexe binnenstedelijke verkeersscenario's veilig kunnen afhandelen en binnen milliseconden adequaat reageren op alle situaties. De verschillende taken voor autonoom rijden variëren van omgevingsherkenning en tijdige voorspelling van de locatie van weggebruikers tot de interactie en samenwerking met andere voertuigen, evenals het gedrag en de manoeuvreplanning van het eigen voertuig van de gebruiker.

Centraal staat ook de vraag hoe het gemengde verkeer, bestaande uit voetgangers, fietsers, verschillende voertuigen en lokaal openbaar vervoer, zich zal ontwikkelen. In het project worden om die reden ook toekomstige concepten en eisen ontwikkeld die zijn afgeleid van de behoeften van de gebruikers.

Camera's en sensoren

Het is in dit project cruciaal dat voertuigsystemen zoals camera's, LiDAR en radar op alle mogelijke scenario's worden voorbereid en geprogrammeerd totdat ze in het computersysteem worden geïmplementeerd. Hier komen de AI-experts uit Rüsselsheim om de hoek kijken. Behalve het verbeteren van AI-algoritmen voor perceptie en fusie, legt het team onder leiding van Dr. Nikolas Wagner en projectmanager Frank Bonarens ook extra focus op de analyse en het beheer van uitdagende verkeerssituaties.

AI-functies

Naast het verbeteren van de robuustheid, is het doel van de onderzoeksactiviteiten om de traceerbaarheid van de beslissingen van diepe neurale netwerken te verbeteren en deze te gebruiken om de plausibiliteit van een geautomatiseerd aandrijfsysteem te controleren. Dit alles is bedoeld om belangrijke bouwstenen te bieden voor omgevingsherkenning bij sterk geautomatiseerd rijden en om bij te dragen aan het efficiënt testen en valideren van veiligheidsrelevante AI-functies.

Opel werkt hiervoor samen met wetenschappelijke partners van universiteiten en onderzoeksinstellingen en het doctoraatsprogramma op de locatie in Rüsselsheim. Behalve automobielbedrijven zijn ook toonaangevende leveranciers en technologiepartners, universiteiten en onderzoeksinstellingen vertegenwoordigd in het door Bosch geleide consortiumproject. Het slotevenement van STADT:up staat gepland voor eind 2025 met de gezamenlijke presentatie van alle ontwikkelde technologieën. Het doel van Opel is om de prestaties van het omgevingsherkenningssysteem te demonstreren met een eigen, innovatief testvoertuig.