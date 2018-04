Opel GT bestaat 50 jaar

11 april 2018 | "Nur Fliegen ist schöner…" - Alleen vliegen is mooier... Deze reclameslogan van destijds wekt nog steeds nieuwsgierigheid. Net als de slogan is ook de auto waar die op sloeg een klassieker geworden: de sportief vormgegeven Opel GT, die vijftig jaar geleden verscheen. De festiviteiten ter gelegenheid van het jubileum van de Opel GT beginnen in mei met de Bodensee-Klassik, een evenement voor liefhebbers van klassieke auto's dat plaatsvindt van 3 tot en met 5 mei 2018 in Bregenz, Duitsland. Fans kunnen de iconische Opel GT niet alleen daar bewonderen, maar ook op tal van andere evenementen in de loop van dit jaar.

Om precies te zijn begon de geschiedenis van de Opel GT niet vijftig, maar 53 jaar geleden. Op de internationale autoshow van Frankfurt, de IAA, van 1965 presenteerde Opel een tweezits sportauto. Met zijn ranke carrosserie, lage neus met klapkoplampen, bolle spatborden en afgekapte achterzijde was dit een unieke auto; nooit eerder was in Europa zo'n auto te zien geweest. De golvende vormgeving van de carrosserie werd aangeduid met de term 'Coke Bottle Shape', verwijzend naar de vormen van het Coca-Cola-flesje. Aanvankelijk beschreef Opel de Experimental GT, de eerste concept car van een Duitse autoproducent, als een supersportief studiemodel. Het ontwerp was van Erhard Schnell en zijn team in de toen gloednieuwe Styling Studio in Rüsselsheim, het eerste designcentrum van een Europese autofabrikant.

Erhard Schnell vertelt dat de ontwikkeling van de GT in het diepste geheim moest gebeuren. "Om te beginnen was het alleen een designstudie. Mijn leidinggevende had niets verteld aan het management. Maar toen de studie bijna voltooid was, moest hij toch wel. We waren heel benieuwd wat ze zouden zeggen, maar toen de directie onze Experimental GT zag, applaudisseerden de heren spontaan. Ze waren heel enthousiast!"

De moed van Schnell en zijn team werd beloond op de IAA van Frankfurt. Pers en publiek ontvingen de GT waanzinnig enthousiast. Niemand had zo'n radicale sportauto verwacht van Opel. Opel nam de GT uiteindelijk in productie, zes jaar na de eerste schets en slechts drie jaar nadat de directie het groene licht voor productie had gegeven.

De eerste Opel GT rolde in 1968 van de productielijn, als een vroeg resultaat van Frans-Duitse samenwerking. Vanwege goede resultaten met eerdere projecten wendde Opel zich opnieuw tot carrosseriebedrijf Chausson/Brissonneau & Lotz. Het Franse bedrijf verzorgde de carrosserie - het persen van het plaatwerk, het lassen en het spuiten en de montage van het interieur. Vervolgens werd de carrosserie naar Duitsland gebracht voor de montage van de aandrijflijn en het onderstel.

Kopers van de Opel konden kiezen uit twee viercilindermotoren. De ene met een cilinderinhoud van 1,1 liter met een vermogen van 44 kW (60 pk) uit de Kadett, de andere met een inhoud van 1,9 liter en 66 kW (90 pk) uit de Rekord. De GT 1900 was zeer populair vanaf zijn introductie. De topsnelheid bedroeg 185 km/u en de acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u was in 11,5 seconden voltooid. De achterwielen werden aangedreven via een handmatig te bedienen vierversnellingsbak. Europese klanten kozen vrijwel nooit voor de drietrapsautomaat, maar die was aan de overzijde van de Atlantische Oceaan bijzonder populair.

Friedhelm Engler, Opels huidige Design Director Exterior, beschrijft zijn collega's van destijds als "Brutaal! Het wás nogal wat om een concept te presenteren met de motor midscheeps voorin, dat gebaseerd was op de Kadett B. Met de beproefde onderdelen van een serieproductiemodel hadden ze het lef om iets radicaals te presenteren. Je kunt de GT 'brutaliteit in plaatstaal' noemen."

De carrosserie van de productie-GT verschilde nogal van het studiemodel. Hij zag er zelfs nog sportiever uit. De neus was breder, de overhang aan de voorzijde korter. Gespierde welvingen voor het inlaatsysteem maakten het mogelijk om de neus lager te maken. De rechthoekige klapkoplampen van de Experimental GT hadden plaatsgemaakt voor verleidelijke 'ogen', die de auto nog herkenbaarder maakten. De krachtige, maar elegante lijnen verlaagden de luchtweerstand zonder dat veel lift optrad, zodat de stabiliteit voor hoge snelheden op de Duitse autobahn in orde was. Maar dit veroorzaakte een onverwacht ander probleem: volgens het persbericht uit september 1968 konden de prototypes nergens ongezien naartoe rijden, want de sexy gevormde carrosserie van de Opel GT was "niet te camoufleren".

Net als de carrosserie had ook het interieur van de GT, met een driespaaksstuurwiel, kuipstoelen en ronde instrumenten, een flair die de fans nog altijd in vervoering brengt. Maar de GT bespeelt niet alleen geraffineerd de zintuigen, de ingenieurs hebben ook uitgebreid aandacht besteed aan de veiligheid. Ze voorzagen de Opel GT van bijvoorbeeld driepuntsgordels, een integrale veiligheidsconstructie die de inzittenden beschermt wanneer de auto zijdelings crasht of over de kop slaat, en een veiligheidsstuurkolom.

Met zijn lage zwaartepunt, zijn stabiele carrosserie en dynamische onderstel was de Opel GT buitengewoon geschikt voor de autosport. De Conrero GT's bijvoorbeeld scoorden vanaf begin jaren zeventig talrijke successen in de langeafstandsracerij. In 1971 maakte Georg von Opel, de kleinzoon van Opels oprichter, een elektrisch aangedreven versie die een topsnelheid van ongeveer 189 km/u bereikte en meerdere wereldrecords vestigde. En in juni 1972 bouwde Opel een GT met een dieselmotor, die ook twee wereldrecords en achttien internationale records vestigde op Opels testcircuit in het Duitse Dudenhofen. De topsnelheid van 197 km/u over een afstand van een kilometer was destijds sensationeel voor een dieselauto. Designer Schnell herinnert zich hoe de diesel-GT zijn nog lagere vorm kreeg: "We hadden geen groot budget. Daarom gebruikten we een auto die als cabriolet was bedoeld en haalden daar simpelweg de voorruit vanaf."

In 1969 leek het of een droom waarheid werd voor liefhebbers van open auto's toen Opel op de IAA de Aero GT presenteerde. Die was voorzien van een afneembare kap en een elektrisch neerklapbare achterruit. Helaas was het model niet meer dan een designstudie.

De productieversie van de Opel GT zorgde tot aan het einde van de productie in 1973 voor opwinding bij de kopers. Dankzij zijn prestaties, unieke vormgeving en aantrekkelijke prijs overtrof de populariteit van de GT alle verwachtingen. In totaal heeft Opel 103.463 GT's verkocht in slechts vijf jaar tijd. Niet alleen de Europese, maar ook de Noord-Amerikaanse kopers waren gek op de sportauto van Opel, die nog altijd veel fans heeft aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. De GT bewijst ook dat de designers en ingenieurs van Opel destijds al werkten volgens de filosofie 'German precision meets sculptural artistry'. Of zoals acteur en GT-rijder Ken Duken het zegt: "De reclamespreuk klopt niet, vliegen ís niet leuker!"