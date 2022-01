Opel introduceert Rocks-e

28 januari 2022 | Opel opent met de nieuwe Rocks-e een nieuw hoofdstuk op het gebied van duurzame, stedelijke mobiliteit. De volledig elektrische, compacte vierwieler met twee zitplaatsen, uitzonderlijke wendbaarheid en een praktische cabine is een mogelijk antwoord op de toenemende behoefte aan individuele, duurzame mobiliteit in grote steden. Dankzij een aanschafprijs onder de 10.000 euro, lage gebruikskosten, slimme laadoplossingen en geschiktheid voor bestuurders vanaf 16 jaar slaat de Opel Rocks-e een brug tussen de scooter en traditionele stadsauto. Nederland is na Duitsland het tweede land waar de Opel Rocks-e op de markt komt. Definitieve prijzen en officieel showroomdebuut worden in een later stadium bekend gemaakt.

De Opel Rocks-e is het nieuwe instapmodel van Opel. Ondanks dat de Nederlandse prijzen van dit unieke elektrische voertuig nog niet bekend zijn, wordt hij aanzienlijk voordeliger dan een traditionele A-segmentauto, waardoor hij bereikbaar zal zijn voor vele doelgroepen. Bovendien zijn de gebruikskosten van de Opel Rocks-e vergelijkbaar met openbaar vervoerstarieven en mag het model bestuurd worden door iedereen vanaf 16 jaar met een bromfietscertificaat of rijbewijs-B.

Met een lengte van slechts 2,41 meter, een breedte van 1,39 meter (exclusief buitenspiegels) en een draaicirkel van 7,2 meter laat de Opel Rocks-e zich makkelijk manoeuvreren door krappe straatjes en is geen parkeervak te klein. Met ruim 63 liter bagageruimte bij de voetenruimte aan de passagierszijde is de Rocks-e ook geschikt om enkele spullen te vervoeren. Er zijn ook bagagevakken achter de stoelen die voldoende ruimte bieden aan bijvoorbeeld een sporttas of boodschappen. Tevens is het in- en uitstappen in elke situatie eenvoudig dankzij de in tegengestelde richting opendraaiende portieren. En dankzij de gesloten passagiersruimte zijn inzittenden beschermd tegen de elementen en is de Opel Rocks-e 365 dagen per jaar onder uiteenlopende weersomstandigheden inzetbaar.

De elektromotor van de Opel Rocks-e produceert een continuvermogen van 6 kW (8 pk) en een piekvermogen van 9 kW (12 pk) tijdens accelereren. De topsnelheid bedraagt 45 km/u, in lijn met de EU-regelgeving voor lichte vierwielers. De 5,5 kWh-batterij is in ongeveer 3,5 uur volledig op te laden via een 220V huishoudelijk stopcontact (1,8 kW laadsnelheid) en biedt voldoende capaciteit voor een actieradius tot 75 kilometer (WLTP voorlopig). De bijbehorende laadkabel van drie meter zit permanent in het voertuig en kan, indien nodig, uit het passagiersportier worden getrokken als het stopcontact zich niet direct naast het voertuig bevindt. Voor het nodige gebruiksgemak levert Opel een optionele adapter om te kunnen laden bij een openbaar laadpunt.

Typisch voor de Rocks-e is de tweekleurige afwerking van de voor- en achterzijde in combinatie met het nieuwe Opel Vizor familiegezicht. LED-koplampen, LED-knipperlichten én een panoramisch dak zijn standaard op alle varianten. De uitvoeringen Klub en Tekno zijn nog opvallender. Deze versies zijn voorzien van 'x-Style'-wielkappen en stoere, zwarte strepen op de portieren. Andere blikvangers zijn de grijze carrosserie van de Rocks-e Klub en de gele skidplates van de Rocks-e Tekno. De kleurenschema's worden voortgezet in het interieur, met opbergnetten en haken voor boodschappentassen in dezelfde kleuren, evenals grijze of gele inzetstukken rond het instrumentarium en de middenconsole. Zelfs de naden van de vloermatten hebben dezelfde karakteristieke kleur.

De cockpit is overzichtelijk en gericht op de essentie. De rijsnelheid, rijmodus (Drive, Neutral, Reverse), status van de batterij en actieradius worden duidelijk weergegeven op een beeldscherm. Met een smartphonehouder op de middenconsole en connectiviteitsmogelijkheden zijn de Rocks-e Klub en Rocks-e Tekno voorbereid op infotainment.