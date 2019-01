Opel verkoopt 1.111.111e Insignia

8 januari 2019 | Opel heeft een nieuwe mijlpaal bereikt met de levering van de 1.111.111e Insignia. Het exemplaar, een Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Business Edition, werd geleverd aan een Duitse klant. De auto werd persoonlijk overhandigd door Xavier Duchemin, Managing Director Sales, Aftersales en Marketing van Opel, aan Thomas Breser, Managing Director van IDE Integrated Dynamics Engineering GmbH.

De tweede generatie Opel Insignia, die in de lente van 2017 als Grand Sport en Sport Tourer op de Europese markt kwam, is met zijn vormgeving, ruimte, comfort, AGR-gecertificeerde stoelen en technologie geliefd bij zakelijk rijders. Het aantal fleet-registraties nam in twaalf maanden met 90,5 procent toe in Europa.

Ook de internationale vakjury is onder de indruk van de Opel Insignia. De vorige generatie werd uitgeroepen tot 'International Car of the Year 2009' en ontving daarmee de belangrijkste Europese autoprijs. De huidige generatie ontving onderscheidingen, onder meer in Polen ('Gouden Stuurwiel 2017'), Portugal ('Family Car of the Year 2018'), het Verenigd Koninkrijk (Auto Express award), Frankrijk ('Business Sedan of the Year') en Duitsland ('Autoflotte Top Performer 2018').

De Opel Insignia is leverbaar als Grand Sport, Sports Tourer en extra stoere Country Tourer. Het aanbod begint bij de Grand Sport 1.5 Turbo Business benzineversie (vanaf 33.049 euro) en loopt op tot de sportieve Sports Tourer GSi 2.0 Bi-Turbo CDTI 4x4 dieselversie (vanaf 77.999 euro). Het succes van de Insignia wordt in Nederland 'gevierd' door de automatische transmissie zonder meerprijs aan te bieden.