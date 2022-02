Opel start productie Astra L

10 februari 2022 | De eerste exemplaren van de nieuwe Opel Astra zijn in de fabriek in Rüsselsheim van de band gerold. Opel CEO Uwe Hochgeschurtz ontving minister-president van Hessen Volker Bouffier, economisch minister van Hessen Tarek Al-Wzir en burgemeester van Rüsselsheim Udo Bausch bij de Opel-fabriek om de productiestart van de nieuwe Opel Astra bij te wonen. Vandaag zijn al 500 nieuwe Opel Astra's geproduceerd. De komende maanden vormt de nieuwe Astra de basis voor het elektrificatie-offensief van Opel. Dit voorjaar wordt de Astra hatchback, die direct leverbaar is als plug-in hybride, uitgeleverd aan de eerste klanten. In 2023 wordt de volledig elektrische Astra-e aan het aanbod toegevoegd.

De nieuwe Opel Astra is een designstatement voor het merk. Hij is dynamischer dan voorheen, met pure, strakke oppervlakken zonder overbodige elementen en met het nieuwe merkgezicht; de Opel Vizor. De nieuwe Astra maakt ook een statement met de technologieën en assistentiesystemen die hij in zijn segment introduceert. Het zijn innovaties die klanten alleen nog kennen uit hogere marktsegmenten. Een element uit het aanbod zijn de adaptieve, verblindingsvrije Intelli-LUX LED Pixel koplampen. Het systeem is direct overgenomen van de Opel vlaggenschepen Insignia en Grandland. Met 168 led-elementen is het verlichtingssysteem vooruitstrevend in het C-segment.

Ook het interieur van de nieuwe Astra heeft een sprong vooruit gemaakt. Met het volledig digitale Pure Panel behoren analoge instrumenten tot de geschiedenis. In plaats daarvan zorgt de nieuwe 'human-machine-interface' (HMI) met moderne graphics voor een intuïtieve bediening via een extra breed touchscreen. Bovendien zijn belangrijke functies zoals de klimaatcontrole nog steeds te bedienen via conventionele knoppen.

Het zitcomfort in de nieuwe Astra is ook typerend voor Opel. De voorstoelen zijn in eigen huis ontwikkeld en AGR-gecertificeerd (Aktion Gesunder Rücken e.V.), met goede ergonomie, juist ook voor lange reizen. De bestuurder wordt ondersteund door (optionele) geavanceerde assistentiesystemen, van het head-up display tot en met de Intelli-Vision 360-gradencamera.

