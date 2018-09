Opel Grandland X krijgt 1.6 Turbo motor

6 september 2018 | Opel introduceert een nieuwe turbo-benzinemotor met directe brandstofinspuiting voor de Grandland X. Dat is de 1.6 Turbo met een vermogen van 133 kW / 180 pk. Met deze krachtbron is de Opel Grandland X er vanaf 39.299 euro. De productie start eind dit jaar, eerste leveringen worden begin 2019 verwacht.

Deze nieuwe PureTech-turbobenzinemotor is volledig van aluminium vervaardigd en is dankzij uitlaatgasnabehandeling en benzinepartikelfilter bij de tijd als het gaat om de emissies. Opel koppelt de nieuwe benzinemotor, die reeds voldoet aan de toekomstige Euro 6d-TEMP-emissienorm, standaard aan een achttraps automaat met start / stop. Dat resulteert in een gemiddeld brandstofverbruik van 7,2 l/100 km in de stad, 5,0 l/100 km buiten de stad en 5,8 l/100 km gecombineerd (132 g/km). Dit betreft WLTP-meetwaarden geconverteerd naar NEDC-waarden voor vergelijking. WLTP-meetwaarden (alleen ter informatie en niet te verwarren met officiële NEDC-waardes) bedragen: 8.0-7,1 l/100 km gemiddeld brandstofverbruik; 181-161 g/km CO2-uitstoot.

De nieuwe viercilinder met dubbel bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder produceert 133 kW / 180 pk bij 5.500 toeren per minuut en een maximum koppel van 250 Nm bij 1.750 toeren per minuut. In combinatie met een variabel kleppenliftsysteem maakt variabele kleptiming een oneindige aanpassing van de kleptiming en -duur mogelijk, waardoor het brandstofverbruik en de emissies worden gereduceerd.

Opel levert de nieuwe benzinemotor ook in de Grandland X Ultimate met een extra rijke standaarduitrusting. De Ultimate-uitvoering kenmerkt zich onder meer door 18-inch 'BiColor' lichtmetalen wielen en zilveren dakrails. Verwarmbare AGR-gecertificeerde ergonomische comfortstoelen, een premium geluidsinstallatie van Denon en diverse rijhulp- en infotainmentsystemen maken ook deel uit van deze topversie. Daar bovenop is de luxe van de Grandland X Ultimate uit te breiden met optionele lederen bekleding, 19-inch 'BiColor' lichtmetalen wielen en een groot glazen panoramadak. De stoere uitstraling van de Grandland X krijgt meer nadruk met de optioneel leverbare sidesteps.

Met 1.600 kg maximaal toegestaan aanhangwagengewicht (geremd) is de 1.6 Turbomotor ook een geschikt alternatief voor bezitters van caravans.