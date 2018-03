Autotest | De Opel Grandland X is sinds het najaar van 2017 te koop. En sinds de Grandland X op de markt verscheen, kozen klanten voornamelijk voor de sterkste en meest luxueuze uitvoeringen. Om de Grandland X nu nog beter op de wensen van de koper af te stemmen introduceert Opel daarom een nieuwe uitvoering. Maak kennis met de "Grandland X Ultimate".

Om er voor te zorgen dat de "Grandland X Ultimate" ook de ultieme uitstraling heeft, wordt deze uitvoering standaard geleverd met een dak in een contrasterende kleur en 19 inch velgen. Net als bij iedere andere Grandland X is het lijnenspel zo gekozen dat de auto er groter uitziet dan hij eigenlijk is.

Aan de binnenzijde is de "Ultimate" herkenbaar aan exclusieve bekleding. De ruimte voor- en achterin is goed. Ook met vijf volwassenen aan boord resteert nog voldoende ruimte voor hun bagage.

Uitrusting

De uitrusting van de ultieme Grandland X omvat alles wat de andere uitvoeringen ook bieden plus parkeercamera's rondom en een nog slimmere parkeerhulp. Het audiosysteem is verzorgd door specialist Denon en heeft een heldere, rijke en evenwichtige klank. Op hoog volume wordt het geluid helaas te schel, maar vervormen doet het niet.

Alhoewel de term anders doet vermoeden, biedt de Ultimate niet alle luxe die Opel in huis heeft. Zaken zoals stoelkoeling (verwarming is wel standaard), een elektrisch bedienbare achterklep en een glazen panoramadak zijn niet standaard. Ook "IntelliGrip", betere grip in het terrein zonder vierwielaandrijving, is slechts een optie.

Toch is de Grandland X wel degelijk een heel complete en bovendien moderne auto die dankzij de uitrusting en de aankleding overtuigt als topmodel. De Grandland X is echter geen "premium" auto, daarvoor ontbreken de bijzondere materialen en bovengemiddelde aandacht voor details. Dit komt ook tot uiting in de mate van geluidsisolatie: de Grandland X is stil, maar zeker niet onhoorbaar.

2.0 diesel

De Ultimate-uitrusting is te combineren met alle bestaande motoren. Speciaal voor de Ultimate-versie introduceert Opel ook een extra sterke dieselmotor, in combinatie met een nieuwe automatische versnellingsbak. De 2.0 liter dieselmotor is goed voor 177 pk / 400 Nm. Het verschil met de eerder geïntroduceerde 1.6 liter dieselmotor is direct merkbaar. Al bij lage snelheid presteert de sterkere dieselmotor merkbaar met meer gemak, hetgeen zorgt voor extra comfort. Op de snelweg weet de 2.0 diesel vanaf hoge snelheid moeiteloos nog veel hogere snelheden te bereiken. In de bergen klimt de Grandland X ronduit gretig. In het kader van "groots en meeslepend": met de nieuwe dieselmotor mag de Grandland X een aanhanger tot 2.000 kg trekken (was 1.400 kg).

Die prima prestaties zijn ook te danken aan de nieuwe automaat. Deze automatische versnellingsbak bedient zich niet van een dubbele koppeling of robotbediening, maar van een "ouderwetse" koppelomvormer. Echter, de aansturing is zo verfijnd dat de automaat snel en steeds op het juiste moment schakelt. Het schakelen is niet voelbaar, maar wel hoorbaar. Dankzij de lange achtste versnelling is het toerental bij hoge snelheden aangenaam laag: 130 km/u betekent 1.900 toeren per minuut.

Mede dankzij de extra versnellingen kwam het testverbruik, op een bergachtig traject waarbij stevig is doorgereden, uit op een uiterst respectabele 6.7 liter per 100 km. Reken bij stadsverkeer op 9 liter per 100 km.

Weggedrag

De Grandland X is niet leverbaar met een sport-onderstel en ook "FlexRide" (sportief of comfortabel karakter met een druk op de knop) is niet leverbaar op deze Opel. Toch rijdt de Ultimate net even anders dan een gewone Grandland X dankzij de 19 inch velgen. Hierdoor is de reactie op de besturing een fractie scherper, terwijl het comfort behouden blijft.

Tijdens de eerste kennismaking met de Grandland X werd opgemerkt dat de auto veel lichter en levendiger is in combinatie met een benzinemotor. Echter, deze nog zwaardere dieselmotor vormt het andere uiterste en geeft de Grandland X juist een zekere grootsheid. Precies wat de auto nodig had!

Conclusie

Omdat Opel sinds de introductie van de Grandland X voornamelijk zeer rijk aangeklede uitvoeringen verkocht, is de Grandland X nu in een nog luxere versie leverbaar. De "Ultimate" gaat zowel qua uitstraling als uitrusting een flinke stap verder dan voorheen. Desondanks blijven er zaken op de optielijst staan en daarom is de term "Ultimate" stikt genomen wat misplaatst. Aan de andere kant: tijdens de proefrit wist de Ultimate moeiteloos te overtuigen als topmodel.

Het Ultimate-uitrustingsniveau is te combineren met alle motoren, maar speciaal voor de Ultimate is er ook een nieuwe dieselmotor leverbaar. Deze 177 pk sterke dieselmotor weet de hele auto, samen met de al even nieuwe achttraps automaat, naar een hoger niveau te tillen. Kortom: de Grandland X is nog grootser en nog meeslepender dan voorheen.