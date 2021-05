Opel presenteert nieuwe Movano

26 mei 2021 | Opel presenteert met de gloednieuwe Movano-e zijn eerste volledig elektrische, grote bestelwagen. De nieuwe Movano is ook leverbaar met traditionele dieselmotoren. Bovendien zijn er diverse chassis-, lengte- en hoogtevarianten verkrijgbaar en talrijke conversies mogelijk. De marktintroductie van de nieuwe Movano en Movano-e vindt later in 2021 plaats. Prijzen maakt Opel binnenkort bekend.

De Movano-e beschikt over een elektromotor met een vermogen van 90 kW (122 pk) en een koppel van 260 Nm, waarbij de maximumsnelheid elektronisch is begrensd op 110 km/u. Er is, afhankelijk van de modelvariant, keuze uit een lithium-ion accu van 37 kWh of 70 kWh, goed voor 117 of 224 kilometer actieradius (WLTP-gecombineerd) in theorie. Een regeneratief remsysteem, dat de energie terugwint die vrijkomt bij het remmen of vertragen, verhoogt de efficiëntie. De accu's zijn geplaatst onder de laadruimte. Dit komt de stabiliteit in bochten en bij zijwind ten goede, zelfs wanneer de auto volledig is beladen.

Opel komt niet alleen met de elektrische Movano-e, maar ook met dieselversies met een lage CO2-uitstoot en Euro 6d-emissiegoedkeuring. Er is keuze uit een 2,2-liter turbodieselmotor met vermogens van 88 kW (120 pk) tot 121 kW (165 pk). Het hoge koppel loopt uiteen van 300 Nm bij 1.500 toeren per minuut tot 370 Nm bij 1.750 toeren per minuut. Alle dieselversies hebben voorwielaandrijving in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

De Movano bestelwagen is leverbaar in vier lengtes (L1-4) en drie hoogtes (H1-3), met een maximale laadcapaciteit van 8 tot 17 kubieke meter. De deuren van de H3-variant zijn 2,03 meter hoog. Samen met de achterdeuren, die tot 180 graden opengaan (optioneel tot zelfs 270 graden), is het laden van een Movano gemakkelijk. Het totale voertuiggewicht (GVW) varieert van 2,8 tot 4 ton, terwijl het laadvermogen maximaal 2,1 ton bedraagt. Met een drempelhoogte van 494 millimeter, een breedte van 1.422 millimeter tussen de wielkasten en 1.870 millimeter tussen de panelen, vormt de laadruimte van Opels nieuwe grote bestelwagen een nieuw aanbod.

De standaard cabine heeft één rij van drie zitplaatsen, terwijl de tweede rij van de optionele dubbele cabine-variant plaats biedt aan nog eens vier passagiers. Om te voldoen aan speciale eisen is de nieuwe Movano ook verkrijgbaar als chassis cabine, chassis dubbele cabine en als platform cabine met een enkele rij van drie zitplaatsen. Opels nieuwe lichte bedrijfsvoertuig is ook de basis voor een scala aan conversies, zoals kippers en bakwagens.

De allernieuwste rijhulpsystemen bieden niet alleen bescherming aan de bestuurder en de overige inzittenden, maar ook aan andere weggebruikers. De uitgebreide lijst van rijhulpsystemen van de nieuwe Movano, waarvan een groot deel standaarduitrusting is, omvat onder meer Automatic Safety Brake, Blind Spot Warning, Hill Descent Control en Lane Departure Warning.

'OpelConnect', de 'myOpel' app en het mobiliteitsmerk 'Free2Move Services' bieden speciale oplossingen voor lichte bedrijfsvoertuigen, waaronder elektrische versies. De diensten zijn toegankelijk via apps. De functie 'Charge My Car' van de 'Free2Move Services' app geeft toegang tot oplaadpunten in heel Europa, inclusief betaling. Voor professioneel wagenparkbeheer kan de telematica-oplossing 'Opel Connect' met 'Free2Move Fleet Services' de geografische locatie van het voertuig volgen, routes optimaliseren, onderhoud en brandstofverbruik opvolgen en tips geven om zuiniger te rijden.

