Opel maakt prijzen nieuwe Astra bekend

13 oktober 2021 | De nieuwe Opel Astra beleefde nog maar enkele weken geleden zijn wereldpremiƐ¸re en nu al is de nieuwste generatie van de middelgrote bestseller te bestellen. Met zijn pure vormgeving en innovatieve toptechnologie is de nieuwe Astra het begin van een nieuw tijdperk voor Opel. Elke uitvoering van de nieuwe Astra, leverbaar voor prijzen vanaf 26.699 euro voor de Astra 5-deurs 1.2 Turbo Start/Stop 110 pk, 34.899 euro voor de plug-in hybride 1.6 Turbo Hybrid 180 pk Business Edition en 32.649 euro voor de 1.5 CDTi Start/Stop 130 pk Business Edition, is voorzien van talrijke assistentiesystemen, zoals Front Collision Warning met noodremassistent, voetgangersdetectie, Lane Departure Warning, verkeersbordherkenning en Drowsiness Detection.

De instapversie wordt aangedreven door de 1.2 Turbo direct ingespoten driecilinder benzinemotor met een vermogen van 81 kW (110 pk), gecombineerd met een handmatig te bedienen zesversnellingsbak. Het gemiddelde gecombineerde verbruik van deze versie bedraagt 5,4 tot 5,5 l/100 km met een CO2-emissie van 123-126 g/km (WLTP).

Direct vanaf de introductie is de nieuwe Astra voor het eerst ook als plug-in hybride leverbaar, die veel vermogen en met zijn 8-traps automaat efficiency garandeert. Het systeemvermogen van de Astra Hybrid is 133 kW (180 pk) en het koppel bedraagt 360 Nm. Het gemiddelde gecombineerde verbruik bedraagt in theorie 1,1 l/100 km met een CO2-emissie van 24 g/km (WLTP). In de puur elektrische modus heeft de Astra Hybrid een emissievrije actieradius tot 61 kilometer (WLTP). Vanaf begin 2023 completeert de volledig elektrische Opel Astra-e het gamma van verkrijgbare aandrijflijnen.

Voor de zakelijke rijder is de Business Edition Hybrid keus. Voor een zeer fiscale waarde vanaf €33.750 krijgt de klant de 180 pk hybride aandrijflijn en standaard met onder meer het Pure Panel, 17 inch lichtmetalen wielen, adaptieve cruise control, verwarmbaar stuurwiel en verwarmbare voorstoelen, AGR-gecertificeerde bestuurdersstoel en donker getinte ruiten achter.

De nieuwe Opel Astra is een designstatement voor het merk. De auto oogt dynamischer dan voorheen met pure, strakke oppervlakken, ontdaan van overbodige elementen. Uiteraard ontbreekt het nieuwe familiegezicht, de Opel Vizor, niet. De nieuwe Astra is ontwikkeld met de grootste toewijding en aandacht voor het kleinste detail.

De nieuwe Astra onderscheidt zich ook met de technologieen en assistentiesystemen die het model in het C-segment introduceert; innovaties die tot nu waren voorbehouden aan modellen in de hogere segmenten. Een hoogtepunt in de uitgebreide lijst van innovaties is de nieuwste versie van de adaptieve, niet-verblindende IntelliLux Pixel LED-verlichting. Het is direct afgeleid van de verlichting van Opels vlaggenschip, de Insignia, en is met168 LED-elementen (84 per koplamp) het beste verlichtingssysteem in de middenklasse.

Ook in het interieur heeft de nieuwe generatie van de Astra een sprong voorwaarts gemaakt. Met het volledig digitale Pure Panel behoren analoge instrumenten tot het verleden. In plaats daarvan biedt het nieuwe HMI (Human MachineInterface) een moderne en heldere weergave voor een pure en intuпtieve gebruikservaring. De bediening verloopt via een extra brede touchscreen, vergelijkbaar met dat van een smartphone. Daarbij zijn belangrijke functies, zoals climate control, nog steeds te bedienen via slechts een paar knoppen.

De voorstoelen, door Opel in eigen huis ontwikkeld, zijn gecertificeerd door AGR (Aktion Gesunder Rьcken e.V.) en bieden uitzonderlijke ergonomie, vooral tijdens lange ritten. De bestuurder kan zich daarnaast laten ondersteunen door optionele state-of-the-art assistentiesystemen, variлrend van Intelli-HUD (een uitgebreid head-up display) tot en met de Intelli-Vision 360-graden camera voor eenvoudige parkeermanoeuvres en uitgebreide herkenning van verkeersborden.

De nieuwe Opel Astra 5-deurs kan nu worden besteld bij de Opel-dealers en de levering start begin 2022. De elegante Opel Astra Sports Tourer verschijnt enkele maanden later.

