Opel Mokka nu virtueel te bewonderen

28 augustus 2020 | Voor wie niet kan wachten op de nieuwe Opel Mokka, heeft Opel nu een speciaal Mokka augmented reality-filter ontwikkeld. Met het filter kunnen Mokka-fans alvast kijken hoe de Opel Mokka op hun oprit, in hun favoriete stad of voor hun lievelingsrestaurant staat, ruim voordat hij begin 2021 ├ęcht op de stoep kan staan.

De nieuwe Mokka is het begin van een nieuw tijdperk bij Opel. Om het visuele aspect kracht bij te zetten, introduceert Opel een Mokka augmented reality-filter voor Facebook Verhalen en Instagram Stories, waarbij gebruikers de 'live' realiteit aanvullen met een digitaal beeld van de nieuwe Opel Mokka. Zo kunnen zij alvast zien hoe de auto straks op hun oprit, in hun favoriete stad of voor hun lievelingsrestaurant zal staan. Deze beelden kunnen zij vervolgens delen op hun social mediakanalen.

Het betreft hier dus geen volwaardige applicatie of vrij uitwisselbaar 3d-model, maar slechts een filter dat alleen werkt met Facebook en Instagram. Dit betekent dat gebruikers van andere platforms (zoals het meer voor de hand liggende Reality Composer) geen helaas gebruik kunnen maken van deze functionaliteit. Het filter voor Facebook is te vinden op "http://s.opel.com/FB_MokkaAR", dat voor Instagram op "http://s.opel.com/IG_MokkaAR".

Optimaal resultaat wordt verkregen bij voldoende licht in de omgeving, of dat nu binnen of buiten is. De auto kan overal geplaatst worden, dus niet alleen buiten op de eigen oprit, maar bijvoorbeeld ook in elk gewenst formaat en in elke positie op het dressoir in de huiskamer, of waar dan ook, door in en uit te zoomen en het model te draaien door erop te tikken. Aanbevolen wordt om bij het delen de hashtags #OpelMokka en #MokkaAR te gebruiken en @OpelNL te taggen.

De 100% elektrische Opel Mokka-e is robuust, voorzien van een futuristisch design en bevat moderne technologie. Zo rijdt hij 322 kilometer met één batterijlading (WLTP). Naast de elektrische versie wordt de Opel Mokka ook leverbaar met benzine- en dieselmotoren. De productie vangt aan in het vierde kwartaal van 2020. De levering van de échte Mokka start begin 2021.

