Opel kondigt elektrische Astra aan

De nieuwe Opel Astra Electric is vanaf het voorjaar van 2023 te bestellen. Daarmee wordt de Astra beschikbaar met meer aandrijfvarianten dan elke andere Opel. Momenteel is de Astra al leverbaar met keuze uit benzine- en dieselmotoren en een plug-in hybride. De lancering van de batterij-elektrische versie maakt het gevarieerde aanbod compleet.

De elektromotor levert een vermogen van 115 kW (156 pk) en een maximumkoppel van 270 Nm, beide onmiddellijk beschikbaar vanaf de eerste aanraking van het stroompedaal. De topsnelheid is begrensd op 170 km/u. Bestuurders hebben keuze uit de rijmodi Eco, Normal en Sport om het rijkarakter af te stemmen op hun persoonlijke voorkeuren.

De energie wordt opgeslagen in een lithium-ion batterij met een capaciteit van 54 kWh. De batterij maakt gebruik van 102 cellen die zijn ondergebracht in 17 modules en bezorgt de Astra Electric een theoretische actieradius van 416 kilometer (WLTP). Het gemiddelde energieverbruik van de Astra Electric bedraagt 12,7 kWh/100 km (14,9 kWh volgens WLTP). De Astra Electric is geschikt voor snelladen (DC) met een vermogen tot 100 kW, waarmee de batterij onder ideale omstandigheden binnen circa 30 minuten tot 80% is op te laden. Ook bij een AC-laadpunt is de batterij op te laden dankzij de standaard aanwezige 3-fasen 11 kW-boordlader.

Het batterijpakket van de Astra Electric is gemonteerd in de bodem van de auto, waardoor er geen zit- en bagageruimte verloren gaat. Bij de Astra Sports Tourer Electric biedt de bagageruimte een inhoud van 516 liter, die is uit te breiden tot 1.553 liter door de achterbank neer te klappen. De lage positie van de batterij zorgt ook voor een laag zwaartepunt.

De volledig digitale Pure Panel-cockpit met twee 10-inch breedbeeldschermen draagt bij aan de algehele beleving in de Opel Astra Electric. De nieuwste generatie van de zogenaamde human-machine interface geeft alle belangrijke functies weer, zoals de laadstatus van de batterij en de actieradius, terwijl de klimaatregeling is te bedienen met fysieke knoppen. Tevens zorgen de E-HUD head-up display en bediening van functies met natuurlijke stemherkenning ervoor dat de bestuurder zijn ogen zo veel mogelijk op de weg kan richten.

De assistentiesystemen in de Opel Astra Electric variëren van een botswaarschuwing met automatische remingreep tot een actieve rijstrookassistent, vermoeidheidsdetectie, waarschuwing voor kruisend verkeer achterlangs en semi-automatisch wisselen van rijstrook. Deze systemen, evenals de adaptieve Intelli-Lux LED Pixel Light koplampen met 168 LED-elementen, zijn gebundeld onder de noemer Intelli-Drive 2.0 en zorgen voor een modern veiligheidsniveau.