Opel toont nieuwe merkvisie

11 juli 2018 | Opel ontwikkelt zich binnen Groupe PSA en werkt aan de versterking en verfijning van zijn profiel. Opel werkt aan een zogenoemd Brand Concept voertuig, waarmee het merk vóór het eind van het jaar wil laten zien in welke richting het zich ontwikkelt. Enkele details zijn nu alvast gepresenteerd.

"Ons strategische plan PACE!, dat we afgelopen november hebben gepresenteerd, is veel meer dan een rekenkundig bedrijfsplan. Het is een richtlijn, een kompas naar een duurzame en succesvolle toekomst voor Opel", aldus CEO Michel Lohscheller. "Daarom bevat het niet alleen maatregelen om de winstgevendheid en de efficiency te verhogen. Versterking van het merk Opel is ook een essentieel onderdeel van het PACE!-plan. Ik heb mijn medewerkers daarom gevraagd om Opels profiel te versterken en een conceptvoertuig te ontwikkelen dat voor iedereen duidelijk maakt in welke richting Opel zich ontwikkelt binnen Groupe PSA."

Duits, benaderbaar, spannend; dit zijn de drie merkwaarden die verankerd liggen in het DNA van elk model en elk nieuw initiatief van Opel en dat blijft ook zo in de toekomst. In de afgelopen maanden hebben de afdelingen design, marketing en engineering antwoorden gezocht op de vraag hoe deze merkwaarden beter tot uitdrukking kunnen worden gebracht in het design, de techniek en het karakter van de auto's van Opel en in de manier waarop Opel zijn klanten benadert. Het team rond Mark Adams, Vice President Design van Opel, heeft de designfilosofie van het merk tegen het licht gehouden en zal die op enkele essentiële punten verfijnen voor de ontwikkeling van toekomstige, nieuwe bestsellers. Opel geeft nu een kijkje in de toekomst en een indruk hoe nieuwe Opels van halverwege de jaren twintig van deze eeuw er uitzien. Hoewel de conceptauto nog niet onthuld wordt, zijn al wel enkele belangrijke details duidelijk.

Een element dat het designteam naar een hoger niveau wil brengen, is de manier waarop de moderne 'New Germanness' (nieuwe Duitsheid) naar voren komt in nieuwe producten en hoe daarmee het profiel van het merk Opel wordt verscherpt. "New Germanness betekent dat we ons niet meer profileren met uitsluitend traditionele Duitse waarden. Natuurlijk, uitmuntende technologische ontwikkelingen, innovaties en hoogstaande kwaliteit blijven belangrijk voor Opel. Maar modern Duitsland is veel meer dan dat. We staan open naar de wereld, zijn open-minded en geven om mensen. In het Duits noemen we deze instelling 'menschlich' - menselijk dus. Onze klanten, ongeacht waar ze wonen en vandaan komen, zijn onze richtlijn en ons kompas voor alles wat we doen", vertelt Adams.

Twee fundamentele pijlers onder Opels toekomstige designfilosofie zijn directe afgeleiden van de nieuwe Duitsheid: de begrippen 'gedurfd' en 'puur'.

"Het design van Opel is emotioneel, sculpturaal en zelfbewust. We maken opwindend, onderscheidend design. Dat vatten we samen met de term gedurfd. Helderheid, intuïtiviteit en focus zijn andere aspecten van Duits design. Daarvoor gebruiken we de term puur", legt Adams uit. Ook op eerdere iconische designs van Opel zijn deze termen van toepassing. Een van de opvallendste voorbeelden van Opels gedurfde en pure design is wel de Opel CD. Die bracht bij zijn werelddebuut op de IAA in Frankfurt in 1969 het internationale publiek in vervoering.

Deze essentiële aspecten zijn ook duidelijk zichtbaar in het nieuwste model van Opels Design Centre in Rüsselsheim: de enthousiast ontvangen GT Concept.

"Krachtige proporties, simpele maar gebeeldhouwde oppervlakken, gedurfde styling en weinig, maar wel uitzonderlijk verfijnde en doordachte details. Het Brand Concept voertuig dat we nu ontwikkelen is een verdere ontwikkeling van de principes die we met de GT Concept hebben verkend. Daarmee is een duidelijke continuïteit zichtbaar in de manier waarop we de merkwaarden van Opel vormgeven. Maar we hebben ook meerdere stappen gezet met de opbouw van het toekomstige gezicht van Opel. Daarbij draait het om wat wij het Opel-kompas noemen", vertelt Adams.

Dat Opel-kompas ordent de designelementen van Opels toekomstige designtaal rond twee belangrijke lijnen die elkaar snijden in het merklogo - dat meer dan ooit het middelpunt wordt. De plooi over het midden van de motorkap staat voor de verticale lijn, die gedurfder en puurder wordt vormgegeven. De horizontale lijn wordt gesymboliseerd door de kenmerkende vleugelvormige lichtsignatuur van de dagrijverlichting. Die wordt verder ontwikkeld en geaccentueerd op alle nieuwe Opel-modellen.

Het Brand Concept 2018 voertuig, dat voor het einde van het jaar wordt gepresenteerd, is het eerste nieuwe model van Opel dat is voorzien van de nieuwe designtaal van Opel en is ontwikkeld volgens het principe van het Opel-kompas.