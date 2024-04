Opel-showrooms krijgen nieuwe huisstijl

Met een eigen uitstraling dankzij heldere kleuren en vormen, die zich beperken tot de essentie, worden de Opel-dealers beter herkenbaar. De kleuren geel en donkergrijs domineren de buitenkant van het dealerpand. De helder en modern vormgegeven gele zuil met Opels nieuwe Blitz-logo en het Opel-woordmerk is een blikvanger en nodigt de klant uit om de showroom binnen te stappen. 's Nachts wordt de glazen zuil helder verlicht, zodat deze al van verre zichtbaar is.

De showroom van de dealer verwelkomt bezoekers met een duidelijke indeling. Elke zone heeft zijn eigen functie. Het middelpunt van de showroom is puur en functioneel vormgegeven in helder Opel-geel. Deze zogenoemde 'Discovery Hub' is een ruimte met stoelen en banken van een uniek design, waar klanten kunnen ontspannen en meer te weten kunnen komen over de toekomst en het erfgoed van Opel. Ook het assortiment merkartikelen, van Opel-merkkleding tot praktische accessoires, kan de klant hier bekijken. De Opel-modellen steken af tegen het verder witte en grijze decor. Gerichte lichtpanelen boven de auto's accentueren de modellen en hun karakteristieke Opel-design.

De 'Electric Corner' laat zien hoe gemakkelijk elektromobiliteit is; onder andere dankzij de oplaadmogelijkheden, van de wallbox tot en met de 'Universal Charger' die Opel aanbiedt. Klanten kunnen hier ook direct te weten komen wat hun opties zijn en welke voordelen die bieden, en vragen over elektromobiliteit stellen aan de medewerkers ter plaatse. Ook de speciaal ingerichte ruimte voor persoonlijk advies en verkoopgesprekken straalt een moderne sfeer uit.