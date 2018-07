Nieuwe infotainment-systemen debuteren Opel Insignia

3 juli 2018 | Connectiviteit is belangrijk in moderne auto's. Klanten verwachten dat ze onderweg moeiteloos gebruik kunnen maken van online diensten. Opel is naar eigen zeggen klaar voor de volgende fase van connectiviteit en in-car entertainment met de nieuwe infotainmentsystemen die dit jaar debuteren in de Opel Insignia. Of smartphones nu zijn verbonden via Bluetooth of USB, of door integratie via Apple CarPlay of Android Auto (zodra door Google gelanceerd in Nederland), de nieuwe infotainmentsystemen in de Insignia werkt er mee samen. DAB+ digitale radio is optioneel leverbaar.

De nieuwe infotainmentsystemen Multimedia en Multimedia Navi Pro versterken Opels positie op het gebied van infotainment en connectiviteit. De systemen zijn uitgevoerd met een grote kleuren-touchscreen van maximaal 8 inch in diameter. De bestuurder heeft zicht op het Driver Information Cluster; dit hogeresolutiescherm tussen de tellers heeft ook een maximaal formaat van 8 inch. Dit scherm is naar persoonlijke smaak in te delen én kan optioneel worden uitgebreid met een head-up display waarin bijvoorbeeld de navigatie-informatie van het Multimedia Navi Pro systeem en/of de informatie van Opel Eye assistentiesystemen kunnen worden weergegeven.

Multimedia Navi Pro vertegenwoordigt de nieuwe generatie van Opel-navigatiesystemen voor de toekomst. Eén van de unieke eigenschappen is dat er twee smartphones tegelijkertijd te koppelen zijn, waardoor inzittenden op een veilige manier zowel zakelijk als privé bereikbaar zijn. Andere nieuwe functies zijn niet alleen connected navigatiediensten voor points-of-interest en bestemmingen, maar ook Live Traffic, realtime brandstofprijzen, parkeerinformatie op de bestemming en online kaart-updates. Het extra gemak van 3D-navigatie, continue zoom en soepel scrollen maken elke reis plezierig en ontspannen.

Indien het Multimedia Navi Pro systeem (bijvoorbeeld via een smartphone) verbonden is met het internet verzamelt Live Traffic verkeersinformatie uit meerdere bronnen. De doorstroming en de omstandigheden worden vrijwel realtime geactualiseerd en in de navigatie geïntegreerd. Daardoor is het systeem in staat om nauwkeurige en tijdige waarschuwingen en efficiëntere routes te bieden. Verder laat Live Traffic exact zien op welke delen van de route vertraging optreedt en wat daarvan de oorzaak is.

Voor extra gebruiksgemak is de opnieuw vormgegeven Human Machine Interface van zowel Multimedia als Multimedia Navi Pro voorzien van een intuïtieve lay-out. Zo blijven de icoontjes die direct toegang bieden tot de belangrijkste pagina's (audio, telefoon, navigatie) altijd zichtbaar en is men via één druk op de knop weer terug in het 'Home-screen'. De bediening is ergonomisch en eenvoudig en is vergelijkbaar met die van een tablet. De bestuurder kan het infotainmentsysteem ook bedienen via knoppen op het stuurwiel van de Insignia. Multimedia Navi Pro is bovendien met gesproken commando's te bedienen.

Om de bestuurder optimaal gebruik te laten maken van zijn of haar Insignia, biedt het nieuwste Multimedia Navi Pro-infotainmentsysteem personalisatiemogelijkheden door middel van gebruikersprofielen. Tot vijf bestuurders kunnen hun voorkeuren vastleggen in een eigen profiel, zodat ze hun instellingen van climate control tot en met die van het speakersysteem gemakkelijk kunnen herstellen. Favoriete bestemmingen, playlists en points-of-interest kunnen allemaal worden opgeslagen in het persoonlijke profiel - de bestuurder kan zich dus volledig concentreren op zijn of haar reis. Het navigatiesysteem is bovendien zelflerend en personaliseert de navigatie op basis van het individuele reis- en rijgedrag van bestuurders.

De Opel Insignia is het eerste model van Opel dat wordt uitgerust met de infotainmentsystemen van de nieuwste generatie. De systemen verschijnen later dit jaar en in de loop van 2019 ook in andere modellen van Opel.