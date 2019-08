Opel onthult elektrische rallyauto

22 augustus 2019 | Opel brengt een batterij-elektrische rallyauto voor klantenteams op de markt. Deze is gebaseerd op de gloednieuwe en reeds bestelbare Opel Corsa-e met een WLTP-bereik van 330 kilometer. De elektrische rallyauto van Opel beleeft zijn wereldpremière op de IAA in Frankfurt (12 tot 22 september 2019). In 2020 starten Opel en de ADAC de ADAC Opel e-Rally Cup, 's werelds eerste merkencup voor elektrische auto's.

Met de nieuwe rallyklasse geven Opel en de ADAC een vervolg aan hun samenwerking. Sinds 2013 zijn de ADAC Opel Rallye Cup en het ADAC Opel Rallye Junior Team uitgegroeid tot klinkende namen in de internationale rallywereld. De ADAC Opel Rallye Cup vormt daarbij de opstapklasse voor ongeveer 100 jonge coureurs uit 18 landen. De snelste rijders laten hun talenten op internationaal niveau zien in het ADAC Opel Junior Rallye team. Juniorrijders van Opel schreven het Europese kampioenschap in 2015, 2016, 2017 én 2018 op hun naam met de Opel ADAM R2. De nieuwe Opel Corsa-e vervangt de ADAM op de rallystages. De nieuwe elektrische competitieauto produceert 100 kW (136 pk) en levert direct vanuit stilstand 260 Nm aan trekkracht.

"De Corsa-e is de elektrische auto voor iedereen, volledig toegespitst op alledaags gebruik en betaalbaar, aspecten die ook relevant zijn in de rallysport. De nieuwe Corsa is ook fun to drive en dynamisch. We zijn nu de eerste autofabrikant ter wereld die een volledig elektrische rallyauto heeft ontwikkeld", zegt Opel CEO Michael Lohscheller.

Hermann Tomczyk, President ADAC Sport, voegt toe: "Met de ADAC Opel e-Rally Cup brengen we elektrische aandrijving voor het eerst naar de reguliere rallysport en jonge rallytalenten. Het innovatieve concept en de samenwerking met Groupe PSA opent nieuwe mogelijkheden voor ons, vooral in de ondersteuning van jonge rallyrijders. Ik ben er zeker van dat de ADAC Opel e-Rally Cup richtingbepalend zal zijn voor de autosport, óók buiten Duitsland."

In eerste instantie is de ADAC Opel e-Rally Cup onderdeel van de rondes om het Duitse rallykampioenschap en andere geselecteerde evenementen. De rallyklasse start in de zomer van 2020. Minimaal tien kwalificatierondes (gepland in 2021) vormen een zogeheten 'Super Season'. Ondersteuning van jong rallytalent maakt deel uit van het concept, dat ook voorziet in een nieuwe editie van de succesvolle ADAC Opel Rallye Academy (opgericht in 2016) als de eerste volgende stap. Destijds toonden meer dan 1.000 jongeren hun interesse in de unieke 'rally casting'. De meest getalenteerde deelnemers stroomden rechtstreeks door naar de ADAC Opel Rallye Cup. Opel en de ADAC zetten dit succesvolle concept voort en breiden het uit tot het internationale topniveau van de rallysport.

Als volgende stap na het afronden van de Academy en de ADAC Opel e-Rally Cup, stromen de beste jonge rijders door naar het European Junior Rally Championship met de nieuwe Opel Corsa R2. De integratie van Opel in Groupe PSA biedt talrijke mogelijkheden voor toptalenten: zustermerk Peugeot heeft bijvoorbeeld krachtige FIA R5-rallyauto's en Citroën neemt deel aan het FIA World Rally Championship (WRC). Het zijn uitstekende doorgroeimogelijkheden voor opkomend talent op het hoogste niveau van de internationale rallysport.

"Opel heeft een rijke rallysporthistorie", zegt Lohscheller. "We kunnen terugkijken op talrijke successen, waaronder zeven Europese titels en een WRC-titel in 1982 met Walter Röhrl en Christian Geistdörfer, in de legendarische Opel Ascona 400. Nu zetten we een stap voorwaarts met elektrische aandrijving en fans zullen versteld staan van de prestaties van onze e-cup rallyauto."

De ontwikkeling van de Opel Corsa-e Rally vindt momenteel plaats in Rüsselsheim. Voor seizoen 2020/2021 van de ADAC Opel e-Rally Cup staan vijftien auto's in de planning. De prijs van een klantenauto van Opel Motorsport bedraagt netto minder dan 50.000 euro.