Nieuwe Opel Connect-diensten beschikbaar

3 maart 2020 | Opel breidt het aanbod van Opel Connect-diensten uit. Sinds de zomer van 2019 zijn de nieuwe modellen van Opel leverbaar met eCall-noodoproep en een pechhulp-oproepsysteem. Nu wordt het dienstenpakket uitgebreid met onder meer 'Voertuiginformatie en status' en LIVE Navigatie (indien het model is uitgerust met geïntegreerde navigatie). Bij de geëlektrificeerde Opel Corsa-e en de plug-inhybride Grandland X Hybrid(4) kun je via de myOpel-app op afstand bijvoorbeeld de laadstatus controleren en de klimaatregeling programmeren, door middel van e-Remote Control.

De diensten van Opel Connect zijn beschikbaar bij aanschaf van een nieuwe Corsa, Crossland X, Grandland X, Combo Tour, Combo, Zafira Life of Vivaro in combinatie met de 'connect box' (meerprijs € 299,-). Bij de versies met geïntegreerde Navi 5.0 IntelliLink, Multimedia Navi of Multimedia Navi Pro is Opel Connect standaard.

Naar wens kunnen klanten vooraf al geregistreerd worden door de Opel-dealer, waarna de Opel-rijder een account kan openen via het klantenportaal 'myOpel' en de diverse diensten in de Opel Connect-store kan activeren. Zo hebben gebruikers direct overzicht van alle gratis en betaalde diensten. Extra handig is dat zowel de myOpel-app als het klantenportaal en de Opel Connect-store gebruikmaakt van dezelfde inloggegevens.

De standaarddiensten van Opel Connect omvatten:

eCall-noodoproep1: Als de airbags of gordelspanners geactiveerd zijn en de auto betrokken is bij een aanrijding, dan wordt automatisch een eCall-noodoproep uitgezonden naar de 112-meldkamer. Als de medewerkers daar geen reactie krijgen uit de auto, worden hulpdiensten ingeschakeld. Via het eCall-systeem hebben hulpverleners gedetailleerde informatie over de locatie en de rijrichting van de betreffende auto. Een noodoproep is ook handmatig te doen met een druk (van meer dan twee seconden) op de SOS-knop boven de binnenspiegel. Deze functie vereist een gratis contract en akkoord met voertuiglocatie op het moment van bestelling. Beschikbaarheid is afhankelijk van Opel Connect-diensten per markt.

Pechhulp-oproep: Met een pechhulp-oproep legt de bestuurder contact met de pechhulpcentrale van de mobiliteitsservice van Opel. Belangrijke informatie, zoals locatie, diagnosegegevens, tijdstip van pech, water- en olietemperatuur en onderhoudsmeldingen, wordt automatisch verstuurd als de bestuurder dat wenst.

Voertuigstatus en informatie: Via de myOpel-app is inzicht in de status van de auto te verkrijgen. Afhankelijk van het model zijn zaken als kilometerstand, gemiddeld brandstofverbruik en actieradius met resterende tankinhoud op te vragen. Een geheugensteuntje voor een servicebeurt is ook mogelijk. Bij een melding wordt de Opel-dealer dan gelijktijdig geïnformeerd, zodat die een afspraak kan voorstellen en inplannen.

Bij geëlektrificeerde Opel-modellen zoals de Corsa-e en Grandland X Hybrid(4) zijn starttijden voor opladen, airconditioning en verwarming te programmeren via de

e-Remote Control-functie in de myOpel-app.

Gebruikers die meer willen weten over hun rijprofiel binnen Opel Connect, kunnen Reis- en ritbeheer raadplegen. Hier wordt de duur van de rit, de afgelegde afstand, het brandstofverbruik en de gemiddelde snelheid getoond. Afhankelijk van het model model is ook 'Last mile guidance' aanwezig, waarmee via Bluetooth een routegeleiding van de geparkeerde auto naar de eindbestemming naar de smartphone van de gebruiker wordt verzonden als het laatste deel van de route te voet moet worden afgelegd.

LIVE Navigatie biedt (voor een periode van drie jaar na activering) realtime verkeersinformatie waarmee vertragingen snel kunnen worden gedetecteerd en vermeden. Het systeem stelt alternatieve routes voor en berekent de aankomsttijd. Het systeem geeft ook informatie over wegen met grote drukte, zodat de bestuurder kan kiezen voor een minder drukke route. Aanvullende diensten zijn brandstofprijsinformatie van de tankstations op de route, beschikbare parkeerplaatsen en -tarieven, weerbericht en points of interest, zoals restaurants en hotels (of in het geval van elektrische modellen, de beschikbaarheid van laadstations).

Opel Connect en Free2Move zijn spoedig beschikbaar met specifieke diensten per land. Dan gaat het bijvoorbeeld om Charge my Car met een tripplanner en laadpas voor elektrische modellen, tot en met speciale services voor zakelijke klanten. Charge my car biedt toegang tot duizenden laadpunten in Europa via de app van Free2Move. Om het voor klanten nog eenvoudiger te maken om het juiste laadpunt te kiezen, maakt Free2Move een voorselectie op basis van de afstand tot het laadpunt, de laadsnelheid en de laadprijs van de openbare laadopties.

Zakelijke klanten en wagenparkbeheerders kunnen profiteren van speciale servicemogelijkheden. Het aanbod omvat diverse servicepakketten waarbij tegen betaling analyses van brandstofverbruik en rijstijl en informatie over onderhoudsintervallen in kaart worden gebracht. Dit maakt het beheer van een wagenpark eenvoudiger, overzichtelijker en efficiënter.

Verder wordt het aanbod van Opel Connect-diensten de komende tijd nog uitgebreid met voertuigfuncties die men op afstand kan bedienen via de myOpel smartphone-app (medio 2020 beschikbaar). Gebruikers kunnen hiermee bijvoorbeeld de portieren ont- en vergrendelen, de verlichting in- en uitschakelen en de claxon bedienen, wat extra handig is als je bijvoorbeeld niet (meer) weet waar de auto geparkeerd staat, bijvoorbeeld in een drukke parkeergarage. Ook binnenkort beschikbaar is Keyless Open & Start inclusief een digitale sleutel, waarmee je de auto eenvoudig kunt delen met anderen. De eigenaar kan maximaal vijf personen toegang geven tot de auto met behulp van de smartphone.

