Opel Vivaro-e is Van of the Year 2021

17 december 2020 | Het trio van Opel Vivaro-e, Citro├źn e-Jumpy en Peugeot e-Expert is verkozen tot 'International Van of the Year 2021' (IVOTY). De batterij-elektrische versie van de bedrijfswagens heeft de jury van 24 Europese vakjournalisten weten te overtuigen.

Met drie lengtevarianten en talrijke uitvoeringen is de nieuwe, 100% elektrische versie net zo variabel en veelzijdig inzetbaar als elke andere Opel Vivaro, Citroen Jumpy of Peugeot Expert. Daarbij is de bus met name interessant voor het bezorgen van goederen binnen de zogenaamde 'last mile'. Dus voor levering in binnensteden waar milieuzones gelden. Klanten kunnen kiezen uit een lithium-ion batterij van 50 kWh en een theoretisch rijbereik van 230 kilometer of een 75 kWh-batterij voor maximaal 330 kilometer actieradius volgens de WLTP.

"Wij zijn zeer blij met de titel 'International Van of the Year 2021'. Het is een van de meest begeerde prijzen voor lichte bedrijfswagens", aldus Opel CEO Michael Lohscheller. "De nieuwe Vivaro-e zet een maatstaf in zijn segment en is de aanvoerder voor de elektrificatie van onze bedrijfswagens. Volgend jaar komen de elektrische versies van de Opel Combo en Movano op de markt. Dat betekent dat voor het einde van 2021 van alle modellen een elektrische uitvoering beschikbaar is. Opel heeft de vaart erin, want al zes modellen zijn beschikbaar als plug-in hybride of met batterij-elektrische aandrijving. Eind 2024 is elke personenauto en bedrijfswagen van Opel leverbaar met geëlektrificeerde aandrijving."

Door gebruik te maken van het eigen EMP2-platform bieden de Opel, Peugeot en Citroen moderne technologie en vele rijassistentiesystemen. Die zijn ook genoemd als pluspunt in het IVOTY-juryrapport. Het repertoire omvat onder meer een head-up display, rijstrookassistent, verkeersbordherkenning, vermoeidheidswaarschuwing, semi-adaptieve cruise control, botswaarschuwing en noodremassistent. Er is ook een 180 graden achteruitrijcamera leverbaar.

Opel Vivaro leasen?

Dat kan! Vanaf € 479,-

Opel introduceert Vivaro-e en Zafira-e

18 september 2020

Opel Vivaro-e vanaf nu te bestellen

16 juli 2020

Opel Vivaro-e leverbaar vanaf zomer 2020

28 april 2020

Opel introduceert Vivaro-e

5 november 2019