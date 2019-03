Opel keert terug naar Rusland

15 maart 2019 | Opel blijft doorgaan met het export-offensief en keert dit jaar terug op de Russische markt. In eerste instantie zullen geselecteerde Russische dealers drie modellen leveren. De Grandland X, die gebouwd wordt in Eisenach, en de nieuwe Zafira Life en Vivaro die in Rusland gebouwd zullen worden. Daarvoor benut Opel de fabriek van Groupe PSA in Kaluga. Stapsgewijs wil Opel de Russische markt verder gaan bedienen. Het aantal leverbare modellen zal dan ook snel worden opgevoerd. Meer informatie over deze strategie wordt op een later moment bekend gemaakt.

"Een aanzienlijke toename van onze winstgevende export is een van de belangrijkste pijlers van ons PACE! bedrijfsplan. We boeken aanzienlijke vooruitgang op dit gebied", aldus Michael Lohscheller, CEO van Opel. "Rusland is een grote, strategisch belangrijke en aantrekkelijke markt met veel potentieel. Als een Duits merk met een lange traditie en een uitstekende reputatie in het land, zullen we hiervan profiteren. Het onmiddellijk lokaal kunnen produceren, is een goed voorbeeld van het belang voor Opel om deel uit te maken van Groupe PSA."

Yannick Bézard, Executive Vice President en Operational Director Eurasia van Groupe PSA: "De lancering van een nieuw merk op de Russische markt maakt het voor Groupe PSA mogelijk om onze aanwezigheid in de Eurazië-regio te versterken, het aanbod voor bestaande klanten uit te breiden en nieuwe klanten te winnen. Samen met de lancering van het merk Opel in Oekraïne vorig jaar verwachten wij de volumes van de Groupe PSA-merken in deze regio per 2021 op een winstgevende manier te verdrievoudigen. Dit project zal sterk bijdragen aan deze doelstelling."

In eerste instantie zullen 15 tot 20 dealers in de grootste steden Opel-partner worden, wat op de middellange termijn ruim zal verdubbelen. Het plan is om in Rusland stap voor stap te groeien, met als topprioriteit het realiseren van winstgevende groei met een hoog niveau van klanttevredenheid.

Een groot exportoffensief is een van de pijlers van het strategische plan PACE! van Opel/Vauxhall. Dit plan helpt het bedrijf duurzaam winstgevend te worden. De terugkeer naar de Russische markt, een strategische markt voor een wereldwijd opererende autofabrikant, is onderdeel van dit plan, met als doel de ontwikkeling van het merk in zowel Europa als de wereldmarkten. Halverwege 2020 moet 10 procent van het Opel-verkoopvolume buiten Europa worden gerealiseerd. Om dit te bereiken zal het merk zijn activiteiten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika verder versterken. Tegen 2020 zullen er meer dan twintig nieuwe exportmarkten zijn toegevoegd.

De in Rüsselsheim gevestigde autofabrikant heeft de afgelopen maanden al nieuwe importeurs in Marokko, Tunesië, Libanon en Zuid-Afrika aangewezen. Hiermee wordt de weg geëffend voor toekomstige groei op deze belangrijke markten. Bovendien voegde Opel zich bij de lokale Groupe PSA-organisatie in Oekraïne.