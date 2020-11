Opel Corsa

Opel Corsa-e wint Gouden Stuurwiel 2020

5 november 2020 | De Opel Corsa-e heeft gisteravond een van de belangrijkste onderscheidingen in de Duitse autobranche in de wacht gesleept: het Gouden Stuurwiel, ook wel 'das Goldenes Lenkrad'. Het 100% elektrisch aangedreven model won dit jaar in de categorie 'kleine auto's', waarmee de Opel Corsa-e een reeks sterke rivalen achter zich liet. Het is alweer de achttiende keer dat Opel een Gouden Stuurwiel in ontvangst neemt.

