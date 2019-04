Opel viert 30 jaar standaard driewegkatalysator

21 april 2019 | Dertig jaar geleden, om precies te zijn op 21 april 1989, maakte Opel bekend dat het als eerste Duitse autofabrikant zijn modellen standaard met een driewegkatalysator zou uitrusten. Opel rustte stapsgewijs alle modellen, van de toenmalige Corsa tot en met de Senator, uit met deze technologie. Louis R. Hughes, destijds Opels Managing Director, vertelde autojournalisten tijdens een persconferentie in Bonn: "Opel is de eerste autofabrikant die zijn modellen standaard uitrust met de meest milieubewuste technologie├źn, van compacte auto tot luxe limousine."

In de vroege jaren tachtig kwam in Duitsland de discussie op gang over zure regen en het verdwijnen van bossen. De uitstoot van stikstof werd aangemerkt als een van de factoren die daaraan bijdroegen. Het verkeer en de industrie werden gezien als de oorzaak daarvan. Opel erkende direct zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu en investeerde meer dan 1 miljard Duitse mark in de ontwikkeling van katalysatoren. Daarvan investeerde het alleen al 100 miljoen in nieuwe faciliteiten om de duurzaamheid van de technologie te testen. Het testcentrum omvatte onder meer een toren van dertien verdiepingen, waarin 130 auto's tegelijkertijd konden worden voorbereid op de testprocedure. De wet schreef voor dat auto's voorafgaand aan de test minimaal 12 uur lang blootgesteld moesten zijn aan een temperatuur van 20 á 25 graden Celsius.

Destijds waren de technici ervan overtuigd dat er geen alternatief was voor de driewegkatalysator om de emissies te verlagen. De driewegkatalysator verwijderde negentig procent van de uitstoot, zowel CO2 als NOx, terwijl de traditionele tweewegkatalysator voor maar vijftig procent reductie zorgde en in combinatie met een armmengselmotor zestig procent. In eerste instantie waren de meeste katalysatoren in Europa gemodificeerde varianten van Amerikaanse exemplaren. De Opel Ascona 1.8i was in 1985 de eerste Duitse auto met een katalysator die speciaal ontwikkeld was voor Europa. Het eerste exemplaar werd geleverd aan het politiekorps van Rijnland-Palts.

Opel zette het milieu-offensief in de herfst van dat jaar voort, toen het de eerste compacte auto met driewegkatalysator presenteerde: de Corsa 1.3i. In 1986 bood Opel de nieuwe Omega zonder meerprijs aan met een katalysator. Die strategie paste Opel ook toe bij de introductie van de Senator (1987) en de Vectra (1988). Opel rustte verder alle modellen met een driewegkatalysator uit met actief-koolstoffilters om koolwaterstoffen uit de benzinetank op te vangen.

In maart 1988 was Opel in Duitsland marktleider met 20.451 verkochte nieuwe Opels met driewegkatalysator. Aan het einde van dat jaar waren het er 208.000. Het aantal Opel-modellen met driekatalysator groeide in 1989 verder met de komst van de Vectra. Opel leverde die vanaf zijn introductie standaard met driewegkatalysator.

In 1989 was de Corsa de kleinste Opel met een driewegkatalysator. Die werd standaard geleverd met een 44 kW (60 pk) sterke 1,3-liter benzinemotor met brandstofinjectie. De andere modellen waren de Kadett met een 1,3-liter benzinemotor en de Vectra met 1,6-liter (55 kW/115 pk) en 2,0-liter (85 kW/115 pk) benzinemotoren. Opel rustte de Omega standaard uit met een 2,0-liter benzinemotor met 85 kW (115 pk) en het topmodel met een driewegkatalysator was de Senator. Die was er met 3,0-liter zescilinder benzinemotoren met respectievelijk 115 kW (156 pk) en 130 kW (177 pk).

Opel neemt ook vandaag de dag zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Aan de vooravond van de doorbraak van elektrische mobiliteit legt Opel de laatste hand aan twee geëlektrificeerde modellen: de plug-inhybride Grandland X en de volledig elektrisch aangedreven nieuwste generatie van de Corsa. Later dit jaar opent Opel de orderboeken voor beide nieuwe modellen. In 2024 is er een geëlektrificeerde versie van elk Europees model van Opel op de markt.