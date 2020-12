Opel-blitz krijgt nieuw jasje

30 november 2020 | Het merk Opel krijgt een nieuwe vormgeving. Het vernieuwde merklogo met een verfijndere vormgeving, het nieuwe lettertype 'Opel Next' en de felle kleur Neon Opel-geel accentueren de innovatiekracht van het merk. De elementen moeten uitstralen dat Opel een moderne autofabrikant is met durf om te vernieuwen. Opel staat van oudsher bekend om zijn streven om mobiliteit en innovatie voor iedereen bereikbaar te maken. Het 'nieuwe Opel' zou dat imago versterken met een frisse merkidentiteit.

De ontwikkeling van de nieuwe merkidentiteit begon met de Opel GT X Experimental. Dat studiemodel was al voorzien van het vernieuwde logo. De kenmerkende karakterlijn van het model was uitgevoerd in de felgele neonkleur die nu onderdeel is van de nieuwe merkidentiteit. Met de nieuwe Opel Mokka introduceerde Opel zijn nieuwe familiegezicht, de Opel Vizor, evenals het nieuwe cockpitdesign, in de vorm van het volledig gedigitaliseerde Pure Panel.

Opel presenteert nu de elementen van de nieuwe corporate identity in detail: het vernieuwde logo, het nieuwe lettertype en de nieuwe kleur van het merk. In de eerste helft van 2021 komt dit volledig tot uiting met de introductie van de nieuwe Opel Crossland en Opel Mokka; de eerste productiemodellen volgens de nieuwe designtaal.

De nieuwe designtaal van Opel draait om de essentie en laat opsmuk en andere afleidende elementen achterwege. Dat is de kern van de designfilosofie van Opel: puur en gedurfd. Voor wat betreft het merklogo: de essentie is de zogenoemde Opel-blitz. Door de dunne cirkel eromheen ligt de nadruk precies daarop. En het woordmerk vormt de solide basis voor het logo. Het lettertype heet Opel Next en is licht, krachtig, helder en modern. Er zijn drie versies van de letter (licht, regular en vet) die elkaar aanvullen en consistentie moeten uitstralen. De nieuwe kleur Neon Opel-geel staat voor elektriciteit; de 'nieuwe brandstof' voor auto's. De kleur prikkelt, is herkenbaar en versterkt de identiteit.

De nieuwe merkidentiteit komt tot uitdrukking in alle aspecten van het merk: van de modellen tot aan sales & marketing en wordt doorgevoerd in alle communicatiekanalen en -platforms. De nieuwe merkidentiteit is ontwikkeld in samenwerking met het marketing-communicatiebureau McCann Velocity. Het lettertype Opel Next is ontworpen door typografiedesignbureau Monotype.

Opel Mokka ook als Ultimate en GS-Line

16 november 2020

Opel Corsa-e wint Gouden Stuurwiel 2020

5 november 2020

Opel Crossland 2021 nu te bestellen

27 oktober 2020

Opel vernieuwt Crossland

7 oktober 2020