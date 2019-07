Opel maakt prijzen zesde generatie Corsa bekend

4 juli 2019 | Opel maakt de prijzen van de zesde generatie van de Corsa bekend. De nieuwe Corsa is per direct te bestellen en leverbaar in een basisuitvoering, aangevuld met keuze uit drie uitvoeringsniveaus: de Edition, de sportieve GS Line en de luxe Elegance. De basisversie is er vanaf 16.999 euro. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer Forward Collision Alert met automatische noodremfunctie en voetgangersherkenning, cruise control met snelheidsbegrenzer, rijstrookassistent en verkeersbordenherkenning.

Na de basisversie van de nieuwe Opel Corsa volgt de uitvoering Edition. Voor een prijs vanaf € 17.999,- is deze versie standaard aanvullend op de basisvariant uitgerust met onder meer airconditioning. De Opel Corsa Elegance is gericht op maximaal comfort en luxe. Deze uitvoering is leverbaar vanaf € 21.199,- en standaard voorzien van onder meer een zesvoudig verstelbare passagiersstoel, verchroomde sierlijsten, LED koplampen, 16 inch lichtmetalen wielen, Multimedia Radio met 7 inch kleuren touchscreen en Apple Car Play.

De Corsa GS Line heeft juist een sportief karakter. In het onderscheidende interieur zijn onder meer sportstoelen, aluminium pedalen, zwarte hemelbekleding en instrumenten met rode wijzerplaten standaard. De dynamische uitstraling is mede te danken aan de specifieke voor- en achterbumper en sportuitlaat. Tevens biedt de GS Line de rijmodus 'Sport' voor een fellere reactie op het gaspedaal en steviger gevoel in het stuurwiel. De prijzen van de Corsa GS Line beginnen bij € 21.299,-.

Voor zakelijke klanten zijn er in samenwerking met Free2Move Lease leasetarieven vastgesteld. Op basis van een looptijd van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar geldt er een leasetarief vanaf € 239,- per maand (voor 1.2 Edition (74 kW/100 pk)). Op basis van dezelfde uitvoering, looptijd en kilometrage geldt er een Opel Private Lease-tarief van € 269,- per maand.

De nieuwe Opel Corsa is beschikbaar met benzine- en dieselmotoren met vermogens variërend van 55 kW (75 pk) tot 96 kW (130 pk). De 1.2 Turbo benzinemotoren met 74 kW (100 pk) en 96 kW (130 pk) zijn voor het eerst in de Corsa naar wens te combineren met een 8-traps automaat. De zesde generatie van de Opel Corsa is vanaf heden te bestellen en de levering zal starten in het laatste kwartaal van dit jaar.