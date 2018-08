Opel onthult GT X Experimental

22 augustus 2018 | Opel onthult een nieuwe conceptauto: de GT X Experimental. Hiermee geeft het merk zijn visie op de spannende en efficiënte mobiliteit van de toekomst. Deze gedurfd vormgegeven, slechts 4,06 meter lange, volledig elektrische, compacte vijfdeurs SUV heeft de uitstraling van een coupé en loopt over van nieuwe ideeën.

Het is niet toevallig dat Opel besloot om zijn toekomstvisie symbolisch vorm te geven als een compacte SUV van 4.063 mm lang (wielbasis: 2.625 mm; breedte 1.830 mm; hoogte (inclusief antenne): 1.528 mm). SUV's zijn immers de populairste modellen en Opel wil dergelijke modellen bereikbaar maken voor een groot publiek. Maar daarvoor moeten SUV's ook efficiënter zijn dan ooit. Daarom is de Opel GT X Experimental gebouwd rond een lichtgewichtstructuur, is hij compacter en voorzien van 17-inchwielen die veel groter lijken, voor optimaal rijcomfort, maar ook voor een spannende uitstraling. In lijn met het PACE!-plan, dat van elk model van Opel al vanaf 2024 een versie met elektrische aandrijving belooft, is de GT X Experimental een volledig elektrische auto, voorzien van een compacte 50 kWh lithium-ion-batterij van de nieuwste generatie, met de mogelijkheid van inductieladen. Omdat de innovaties bereikbaar moeten zijn voor het grote publiek, is de auto niet volledig autonoom, maar biedt hij autonome rijfunctie op niveau 3, dat wil zeggen dat hij in elk opzicht autonoom kan rijden, maar dat de bestuurder moet kunnen reageren wanneer ingrijpen noodzakelijk is.

De carrosserie van de Opel GT X Experimental heeft gedurfde proporties en prachtig gevormde, pure, vloeiende oppervlakken. Het silhouet wordt geaccentueerd met grafische elementen die het bovenste deel scheiden van het onderste. De flanken zijn gelakt in een stralend lichtgrijs terwijl de bovenste helft, de motorkap, de ruiten en het dak, diep donkerblauw, bijna zwart, zijn. Een opvallende, Opel-gele 'Blitz' scheidt beide helften van de carrosserie en voorziet de auto van een extra dynamische uitstraling. Het kleurenschema verwijst naar Opels traditionele grijs-zwart-geel, maar is een moderne vertaling ervan. De GT X Experimental verwelkomt de inzittenden met een ruime toegang dankzij het feit dat een middenstijl ontbreekt en de achterportieren aan de achterzijde scharnieren. Alle deuren gaan tot maar liefst 90 graden open, zodat de toegankelijkheid optimaal is. De panoramische voorruit reikt in het dak tot boven de achterbank, wat de SUV een licht en ruimtelijk interieur geeft.

De Opel-designers hebben ook gezorgd voor zo klein mogelijke naden in de carrosserie. Die zijn immers noodzakelijk rond bijvoorbeeld de deuren en de motorkap. De naden boven langs de portieren zijn afgedekt door de gele accentlijn en de achterste naad van de achterportieren valt samen met die langs de achterklep. Door het weglaten van zaken als deurgrepen en spiegels is de carrosserie als een gladde cadeauverpakking die is voorzien van verrassende details als kleine, uitklapbare camera's die zijn geïntegreerd in het gele designaccent langs de motorkap en die de buitenspiegels vervangen.

Als tegenwicht voor de 'optische detox' geven bijzondere grafische details het uiterlijk van de GT X Experimental extra energie. Zoals de afgekapte driehoeken die in de dorpel onder het linker achterportier zijn gegraveerd. Een daarvan is voorzien van een klein, zeshoekig LED-schermpje dat het laadniveau van de batterij weergeeft. De 17-inch wielen ogen veel groter door de stoere rubber afdekking, waardoor de donkerblauwe banden hoger lijken. De gele lijnen op de velgranden passen bij de gele accentlijn op de carrosserie en omcirkelen het elektronische Blitz-logo dat in positie blijft terwijl de wielen draaien. En om het SUV-karakter te benadrukken, zijn langs de onderrand van de carrosserie beschermpanelen gemonteerd, wat de GT X Experimental een solide, stoere uitstraling geeft.

De GT X Experimental geeft ook een idee van de vormgeving van het front en de achterzijde van toekomstige Opel-modellen. Het 'Opel-kompas' ordent de designelementen langs twee lijnen die elkaar snijden in het Opel-logo. Dat is nu meer dan ooit het centrale punt. De plooi over de motorkap is gedurfder en puurder vormgegeven en loopt in het front verder door onder het merklogo. De horizontale lijn wordt gesymboliseerd door Opels kenmerkende vleugelvormige dagrijverlichting, die terugkomt op alle toekomstige modellen van Opel. De achterzijde heeft dezelfde pure stijl als het front, met het Opel-kompas, waarin het Opel-logo de horizontale lijn van de vleugelvormige achterlichten verankert, en de verticale lijn vanaf de dakantenne tot in de achterbumper.

In lijn met het thema Opel-kompas en het streven naar een zo puur mogelijke vormgeving hebben de Opel-designers ook de 'Opel Vizor' ontwikkeld; een nieuw designelement dat het vooruitstrevende karakter van Opel uitstraalt. Het omkadert alle hightech en merkelementen in het front, achter donker plexiglas, zoals het LED Blitz-logo die in diverse kleuren weergeeft welke status de auto heeft, en de LED Matrix-verlichting, de vleugelvormige dagrijverlichting en alle camera's en sensors van de assistentiesystemen en de autonome rijfuncties. De elegante module reikt direct onder de motorkap over het gehele front. De kenmerkende Opel Vizor wordt in de loop van het volgende decennium een heel belangrijk designelement voor alle Opel-modellen.

Het lichte interieur van de Opel GT X Experimental volgt dezelfde principes en zorgt voor optische en digitale detox. Het ranke interieur, omgeven door de panoramische voorruit en de ononderbroken zijruiten, maskeert de innovaties die het bevat. Het opvallendste element is het instrumentenpaneel, in een module die doet denken aan de Opel Vizor: het Opel 'Pure Panel'. Een enkel, breed scherm verwelkomt de bestuurder en toont dat de gebruikelijke veelheid van schermen, knoppen en bedieningselementen in hedendaagse auto's binnenkort achterhaald kan zijn. Het Pure Panel biedt de bestuurder toegang tot de nieuwste technologie en de informatie die hij nodig heeft, ontdaan van alle storende elementen. De puurheid van het interieurdesign is ook zichtbaar in de positie van de ventilatieopeningen. Die zijn verborgen achter schermen, voor een strak en helder oppervlak. Het Pure Panel toont ook hoe Opel met technologie het leven van klanten vereenvoudigt. Twee schermen, uiterst links en rechts van het dashboard tonen beelden van de kleine, uitklapbare camera's aan de zijkant van de auto. Ook is de vormgeving van het stuurwiel vereenvoudigd en weerspiegelt het design van de naaf de vormen van de Opel Vizor. En net als hun evenknie op de wielen blijft het Opel-logo daarop altijd in juiste positie, ongeacht de stuurstand.

Deze heldere hightech benadering is zichtbaar in het gehele interieur. De vier stoelen lijken bijvoorbeeld te zweven en de uitneembare speaker onder elke hoofdsteun kan ook buiten de auto luistergenot bieden. Grafische designdetails accentueren de puurheid van het interieurdesign: de afgekapte driehoeken komen terug in de rugleuning van de stoelen en op de beide pedalen.

De naam van de GT X Experimental lijkt op die van Opels eerste conceptauto, de Experimental GT uit 1965 - een eveneens bereikbare coupé en ook de eerste conceptauto van een Europese autofabrikant. De extra X benadrukt Opels plan om zijn greep op de SUV-markt verder te verstevigen: 40 procent van alle in 2021 verkochte auto's is naar verwachting een SUV.

In de afgelopen decennia heeft Opel met conceptauto's zijn toekomst vormgegeven. Van de meeste was het nooit de bedoeling om ze in productie te nemen. Maar ze gaven wel richting aan de ontwikkeling van nieuwe modellen. In dat opzicht tonen de nieuwste drie conceptauto's van Opel een duidelijke samenhang met de ontwikkeling van Opel als merk.