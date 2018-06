Opel ontwikkelt nieuwe generatie viercilinder benzinemotoren

13 juni 2018 | Opels Engineering Center in R├╝sselsheim neemt het voortouw bij de ontwikkeling van een volgende generatie extra zuinige benzinemotoren. Die zijn bestemd voor alle merken van Groupe PSA (Peugeot, Citro├źn, DS Automobiles, Opel en Vauxhall). Het gaat om viercilinderkrachtbronnen die kunnen samenwerken met elektromotoren en die worden toegepast in hybride aandrijfsystemen. De marktintroductie is gepland voor begin 2022.

De nieuwe generatie motoren is bestemd voor de Groupe PSA-merken in China, Europa en Noord-Amerika. Met hun emissie voldoen ze aan de normen die dan in deze markten zullen gelden. De krachtbronnen worden voorzien van hoogwaardige technologie, zoals directie brandstofinspuiting, turbo en variabele klepbediening. Ook staat het bereiken van de hoge efficiency voorop om brandstofverbruik en CO2-uitstoot zo laag mogelijk te krijgen.

"Toen we met Opel nog deel uitmaakten van GM was Rüsselsheim al het expertisecentrum voor motorontwikkeling. Met de nieuwe generatie viercilinder benzinemotoren hebben we volop profijt van die sleutelrol. De economische directe inspuiting in combinatie met de hybridetechnologie stelt Groupe PSA in staat om de sterke positie op het vlak van lage CO2-uitstoot te consolideren", aldus Opels Managing Director Engineering, Christian Müller.

Het Engineering Center in Rüsselsheim heeft een decennialange ervaring met het ontwikkelen van efficiënte benzinemotoren. Voor de nieuwe motorenfamilie is de huidige Groupe PSA viercilinder PureTech unit als startpunt gekozen. De volledig van aluminium gemaakt 1,6-liter krachtbron blinkt nu al door zijn lage verbruik en gretige reactie op het gas. Op deze kenmerken wordt voortgeborduurd.

De nieuwe viercilinders vormen de tweede motorenfamilie van Groupe PSA voor 2022, naast de bekende driecilinder PureTech-turbomotor, die onlangs voor de vierde maal op rij de Engine of the Year award won. Het team in Rüsselsheim neemt bovendien het voortouw bij de ontwikkeling van een nieuwe lijn bedrijfswagens voor de hele groep. Dat is inclusief het ontwerp van een nieuw platform en de modulaire ontwikkeling van een geavanceerd ontwerp tot aan productierijpheid. Groupe PSA heeft onlangs nog eens 15 Centers of Competence gevestigd in Rüsselsheim - variërend van waterstof en brandstofcellen tot aan stoelontwerp.