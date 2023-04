Opel Astra wint Red Dot Award

Op zoek naar een Opel Astra 1.6 Hybrid GSE?

bynco heeft er 11 vanaf € 31.794,-

De Astra valt op met zijn heldere, spannende lijnenspel zonder overdadigheid. De Opel Vizor (een centraal designelement en het nieuwe familiegezicht dat werd geïntroduceerd met de Opel Mokka) volgt het Opel Compass met zijn verticale en horizontale lijnen, de scherpe vouw in de motorkap en de vleugelvorm van de dagrijverlichting, die samenkomen in het centraal geplaatste Opel Blitz-logo. De Opel Vizor strekt zich uit over de gehele breedte van de voorzijde en laat de Astra er breder uitzien. Ook biedt de Opel Vizor plaats aan technologieën als de optionele Intelli-Lux LED Matrix-verlichting en de camera van het Intelli-Vision-systeem. Van opzij ziet de nieuwste Astra er dynamisch uit dankzij de nadrukkelijk naar voren hellende C-stijl.

Aan de achterzijde komt het Opel Compass terug in het centraal geplaatste Blitz-logo, het verticaal erboven geplaatste derde remlicht en de achterlichten (met energiebesparende LED-verlichting, net als alle andere exterieurverlichting) ernaast. Het Blitz-logo heeft een dubbelfunctie als handgreep voor de achterklep, die is gemaakt van composietmateriaal. Dat zorgt niet alleen voor een laag gewicht en grote stevigheid, het maakt ook verfijnde designdetails als de zeer slanke achterlichten mogelijk.

Volledig digitaal, volledig van glas: de Pure Panel Cockpit

De Duitse precisie en balans komen terug in het interieur, waar ten opzichte van het voorgaande model een sprong vooruit in de tijd wordt gedaan. De blikvanger is de nieuwe generatie Pure Panel. Deze grote, digitale cockpit (afhankelijk van de uitvoering volledig van glas) omvat twee 10-inch displays, die horizontaal en samen met de luchtuitstroomopening aan de bestuurderskant zijn geïntegreerd tot één geheel. In de nieuwe Astra behoren analoge tellers tot het verleden. Dankzij een laag met een soort lamellen treden er geen reflecties op in de voorruit, zodat een overkapping van het scherm niet nodig is. Ook dat zorgt weer voor een moderne uitstraling.

De fysieke bedieningselementen zijn tot een minimum beperkt, in de vorm van verfijnd vormgegeven toetsen. Het Pure Panel biedt een balans tussen digitalisering en intuïtieve bediening, zonder hinderlijke visuele animaties en submenu's. Visual detox is het sleutelwoord.

De huidige Opel Astra is de nieuwste toevoeging aan de rij Red Dot Award-winnaars uit Rüsselsheim. Talrijke Opel-modellen en communicatiemiddelen werden al onderscheiden met de award. De Red Dot Award is een van de belangrijkste designonderscheidingen ter wereld en is al meer dan zestig jaar een erkenning voor innovatief design in de categorieën 'Product Design', 'Brands & Communication Design' en 'Design Concept'. In 2023 beoordeelde de jury producten uit zestig landen. De award wordt niet uitgereikt op basis van een wedstrijd, maar op basis van individuele beoordelingen.