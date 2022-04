Opel maakt prijzen Rocks-e bekend

Met de Rocks-e stapt Opel in het segment van de elektrische brommobielen. Het is het antwoord op de toenemende behoefte aan individuele, duurzame en betaalbare mobiliteit in grote steden. Deze zogenoemde SUM (Sustainable Urban Mobility) slaat een brug tussen de scooter en traditionele stadsauto. Niet alleen dankzij de aantrekkelijke aanschafprijs, maar ook door de lage gebruikskosten en het feit dat de Rocks-e bestuurd mag worden door iedereen vanaf 16 jaar met een bromfietscertificaat of rijbewijs B.

De Opel Rocks-e heeft een topsnelheid van 45 km/u en voldoet daarmee aan de EU-regelgeving voor lichte vierwielers. De 5,5 kWh-batterij is in circa 4 uur volledig op te laden via een 220V huishoudelijk stopcontact (1,8 kW laadsnelheid). Een volle batterij biedt een theoretische actieradius tot 75 kilometer (WLTP). De laadkabel van drie meter is opgeborgen in de stijl van het passagiersportier en kan er uit worden getrokken om hem aan te sluiten op een stopcontact naast het voertuig. Een adapter om met een type 2-stekker te laden bij een openbaar AC-laadpunt is optioneel beschikbaar.

De Opel Rocks-e biedt plaats aan twee inzittenden. De kleine Opel laat zich uitzonderlijk makkelijk manoeuvreren dankzij de bescheiden lengte van 2,41 meter en zeer kleine draaicirkel van 7,2 meter. Dankzij de passagiersruimte met handige bagagevakken zijn in de Rocks-e opbergmogelijkheden voor diverse attributen.

De basisversie van de Opel Rocks-e (vanaf € 8.499,-) heeft standaard LED-koplampen, LED-knipperlichten en een panoramisch dak. De uitvoeringen Tekno en Klub met een extra opvallende uitstraling zijn beide leverbaar vanaf € 9.299,- of voor € 99,- per maand. Deze versies zijn voorzien van 'x-Style'-wielkappen, zwarte strepen op de portieren en kleurrijke details. Met een smartphonehouder op de middenconsole en connectiviteitsmogelijkheden zijn de Opel Rocks-e Klub en Rocks-e Tekno ook klaar voor infotainment.