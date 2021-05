Opel bouwt elektrische Manta

19 mei 2021 | De Opel Manta werd vijftig jaar geleden geïntroduceerd met een viercilinder benzinemotor. Nu is het model terug, als eerste 'ElektroMOD' in de geschiedenis van Opel. De Opel Manta GSe ElektroMOD is elektrisch aangedreven en combineert daarmee het beste van twee werelden: het klassieke uiterlijk van een stijlicoon met geavanceerde technologie voor duurzame mobiliteit.

De Opel Mante GSe ElektroMOD illustreert de fascinatie van een groeiende groep autoliefhebbers en verzamelaars die klassieke auto's zoals de Opel Manta restaureren en ombouwen tot zogenoemde restomods, waarbij originele en moderne techniek en design worden gecombineerd. De volledig elektrische Manta is net zo sportief als de originele Opel Manta GSe en laat zijn ambities zien in de toevoeging aan zijn naam. In de naam ElektroMOD verwijst 'MOD' naar de Engelse afkorting van 'modification'.

Onder de kenmerkende zwarte motorkap is de viercilinder benzinemotor vervangen door een elektromotor met 108 kW (147 pk) vermogen en 255 Nm koppel. De letter 'e' in GSe staat nu dus voor elektrisch. Daarmee is de Opel Manta GSe de krachtigste Manta A die ooit door Opel gebouwd is. In 1974 en 1975 was de Manta GT/E met 77 kW (105 pk) immers de krachtigste versie van de eerste generatie Manta.

De bestuurder kan in de Mante GSe ElektroMOD handmatig schakelen met de originele vierversnellingsbak of 'automatisch' rijden door direct de vierde versnelling in te schakelen. Het motorvermogen gaat altijd naar de achterwielen,waarmee de Opel Manta een klassieke sportauto is gebleven, maar wel met een gemoderniseerde aandrijflijn.

De Mante GSe ElektroMOD is voorzien van een 31 kWh, goed voor een actieradius van ongeveer 200 kilometer. Net als de productiemodellen Opel Corsa-e en Opel Mokka-e kan de Manta GSe ElektroMOD energie terugwinnen tijdens het remmen. Opladen aan een laadpunt kan via de 9,0 kW boordlader met 1- en 3-fase wisselstroom (AC). Daardoor is de batterij van de Manta GSe binnen vier uur weer volledig opgeladen.

Optisch is de Manta GSe ElektroMOD voorzien van het nieuwe Opel-gezicht. De Manta A was nota bene de inspiratiebron voor de nieuwe Opel Vizor. Nu is de Manta GSe ElektroMOD over de volledige breedte voorzien van de Opel Pixel-Vizor, waarmee de auto via het brede LED-scherm kan communiceren met zijn omgeving. "My German heart has been ELEKTRified" is te lezen op het front, of "I am on a zero e-mission", waarna het silhouet van een manta over het scherm van de Pixel-Vizor glijdt. Opel heeft LED-technologie ook toegepast voor de geïntegreerde dagrijverlichting, de koplampen en de opvallende, driedimensionale achterlichtunits.

De neon-gele lak past perfect bij de onlangs vernieuwde huisstijl van Opel. Het zorgt voor een contrast met de kenmerkende zwarte motorkap en de speciaal voor deze auto ontwikkelde 17-inch lichtmetalen wielen van Ronal. De voorbanden hebben de maat 195/40 R17, terwijl op de achteras 205/40 R17-banden zijn gemonteerd. De kofferdeksel vermeldt trots de naam Manta in het nieuwe, moderne Opel-lettertype. De verchroomde sierlijsten van het origineel zijn verdwenen - zoals gebruikelijk was bij getunede en raceauto's van tuningbedrijf Irmscher & Co.

In het interieur heeft Opel zijn nieuwste digitale technologie toegepast. De klassieke, ronde instrumenten behoren tot het verleden. In plaats daarvan heeft de bestuurder nu het brede Opel Pure Panel voor zich, net als in de nieuwe Opel Mokka. Twee geïntegreerde, op de bestuurder gerichte 12- en 10-inch beeldschermen geven belangrijke informatie over de auto weer, zoals laadstatus en actieradius. Muziek is te beluisteren via een Bluetooth-speaker van de legendarische versterkerfabrikant Marshall - de ene moderne klassieker in de andere moderne klassieker.

De sportstoelen met de gele decoratie in het midden zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de Opel ADAM S. Ze bieden comfort en zijdelingse ondersteuning op een veel hoger niveau dan de stoelen in de oorspronkelijke Manta. Het driespaaks Petri-stuurwiel is door Opel aangepast, maar de jaren-zeventigstijl is gehandhaafd. De gele markering bovenaan, de rechtuitstand, is een verwijzing naar de rallysport. De interieuroppervlakken en deurpanelen zijn uitgevoerd in mat grijs, wat perfect past bij de andere componenten in de kleuren neon-geel en zwart. De hemelbekleding is van Alcantara en completeert de stijlvolle sfeer in de nieuwe Opel Manta GSe ElektroMOD.