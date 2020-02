Opel Corsa wint Connected Car Award

12 februari 2020 | De nieuwe Opel Corsa heeft opnieuw een prijs in de wacht gesleept. Ditmaal betreft het de 'Connected Car Award 2019' die door Duitse magazines Auto Bild en Computer Bild is toegekend voor de beste connectiviteit in zijn klasse.

De winnaar van de 'Connected Car Award' wordt gekozen door de lezers van de Duitse vakbladen. Volgens hen biedt de nieuwe, zesde generatie Opel Corsa de beste allround connectiviteit in zijn klasse. Opel CEO Michael Lohscheller nam gisteren de prijs in ontvangst in het Adam Opel Haus in Rüsselsheim.

"De nieuwe Corsa biedt vooruitstrevende technologie die ongebruikelijk is in deze klasse. Toonaangevende connectiviteit en infotainment maken hier uiteraard deel van uit. Met onze nieuwe OpelConnect service zijn Corsa-rijders altijd up-to-date. We zijn verheugd dat ons aanbod de lezers van Auto Bild en Computer Bild heeft overtuigd en dat zij voor de 'Connected Car Award 2019' op de Opel Corsa gestemd hebben", zegt Lohscheller.

De nieuwe Opel Corsa heeft sinds de wereldpremière in september 2019 al meerdere onderscheidingen in de wacht gesleept. Zo werd de Corsa door de internationale AUTOBEST-jury uitgeroepen tot 'beste koop' in Europa, waarna het model in Duitsland werd verkozen tot 'Company Car of the Year' in de compacte klasse. In Spanje ontving de Corsa de 'Best Global Car Award'. Nu wordt dus ook de 'Connected Car Award 2019' aan de prijzenkast toegevoegd.

