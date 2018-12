6 december 2018 | 2019 wordt een speciaal jaar voor Opel. Het merk is niet alleen al 120 jaar actief als autofabrikant, het versnelt ook de elektrificatie van zijn modellengamma. Opel opent in de eerste helft van 2019 de orderboeken voor twee nieuwe elektrische modellen: de volledig elektrische variant van de nieuwe Corsa en de plug-in hybrideversie van de Grandland X. "Opel wordt elektrisch!", zegt Opels CEO, Michael Lohscheller. "We kondigden het al aan bij de presentatie van ons strategische plan PACE! en nu maken we het waar."

De nieuwe Opel Corsa neemt volgend jaar een elektrische voorsprong. Opel introduceerde de bestseller in 1982 en nu komt hij voor het eerst op de markt in een volledig elektrische variant. Lohscheller belooft een aantrekkelijke prijsstelling voor het nieuwe model: "De nieuwe Corsa maakt elektrisch rijden voor een breed publiek bereikbaar. Het wordt een elektrische auto voor iedereen."

De plug-in hybride Grandland X, die Opel vanaf volgend jaar in de fabriek in het Duitse Eisenach produceert, is bedoeld voor klanten die meer ruimte en SUV-gevoel willen. De hybride aandrijflijn levert een vermogen van 220 kW (300 pk) en is voorzien van e-All Wheel Drive-technologie.

De geheel nieuwe, middenklasse bestelwagen Vivaro is vanaf 2020 ook met elektrische aandrijving leverbaar. En ook de nieuwe generatie van de succesvolle, compacte Opel MOKKA X komt in een volledig elektrische uitvoering. "We zetten maximaal in op de elektrificatie van ons modellengamma", zegt Lohscheller.

Opel is hét merk dat innovaties bereikbaar maakt voor iedereen. Dat staat in 2019 ook centraal tijdens het 120-jarige jubileum van Opel als autofabrikant. Het succesverhaal begon in Rüsselsheim met de productie van 65 met de hand gemaakte exemplaren van de Opel "Patentmotorwagen System Lutzmann" in 1899, vier jaar na het overlijden van oprichter Adam Opel. Anno 2018 heeft Opel ondertussen meer dan 70 miljoen auto's gebouwd. En altijd is Opel trouw gebleven aan de ambitie om zo efficiënt mogelijk kwalitatief hoogwaardige auto's te produceren die bereikbaar zijn voor zo veel mogelijk mensen.

Iconische modellen die Opel in zijn 120-jarige bestaan maakte, vormen een belangrijk hoofdstuk in de autogeschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan de Laubfrosch, de Admiral, de Kadett, de Rekord, de Manta en de GT. Daarmee maakte Opel ook talloze innovaties bereikbaar voor een breed publiek, zoals de eerste in serie geproduceerde auto van Duitsland met een zelfdragende stalen carrosserie (de Opel Olympia uit 1935), de eerste driewegkatalysator als standaarduitrusting (1989) en airbags als standaarduitrusting voor alle modellen (1995). In 2015 was Opel ook de eerste autofabrikant die adaptieve Intellilux LED Matrix-verlichting monteerde in een compacte auto (Astra, 2015).

Om het 120-jarige jubileum met zijn klanten te vieren, introduceert Opel de speciale '120 Years'-uitvoering van diverse modellen, die sinds kort al te bestellen zijn. De '120 Jaar Edition' is standaard voorzien van diverse innovatieve technologieën en stylingdetails en comfortverhogende opties tegen een speciale prijs.