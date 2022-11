Opel bouwt 75 miljoenste auto

Het bereiken van 75 miljoen geproduceerde eenheden is een echte mijlpaal in de geschiedenis van Opel. Dit cijfer toont de rol van Opel aan in de democratisering van technologieën en verschillende mobiliteitsoplossingen door de jaren heen én voor de toekomst. "We herdefiniëren mobiliteit - met het duidelijke doel om tegen 2028 in Europa een volledig elektrisch merk te worden, met auto's die op een verantwoordelijke manier rijplezier bieden. Onze nieuwe sportieve en geëlektrificeerde GSe-modellen zijn een nieuwe stap in die richting", stelt Florian Huettl, CEO van Opel.

Tot aan de 75 miljoenste auto heeft Opel in meer dan 120 jaar autoproductie vele bestsellers en legendes gelanceerd. Met modellen zoals de 4/8 pk sterke 'Doktorwagen' uit 1909 of de 4/12 pk sterke 'Laubfrosch' (ook bekend als de boomkikker) maakte Opel al vroeg een prestigeauto voor een veel breder publiek.

In 1940 bouwt Opel zijn miljoenste Opel, een Kapitän met een zelfdragende carrosserie en onafhankelijke voorwielophanging, een ontwerp dat - dankzij het lage gewicht - in die tijd zorgde voor verbeterde rijprestaties en een laag brandstofverbruik. De twee miljoenste auto (eveneens een Kapitän) volgt al snel in 1956. Opel was daarmee de eerste Duitse fabrikant met zulke hoge productiecijfers. Daarom maakte het bedrijf van het 'jubileumvoertuig' een unieke auto: een roomwitte Opel met een coating van 24-karaats goud op alle chroomdelen.

De jaren daaropvolgend werden productiemijlpalen in rap tempo bereikt. De verhoogde productiesnelheid is niet alleen tekenend voor de groeiende behoefte naar mobiliteit, maar ook het resultaat van een modernere en efficiëntere productie. Slechts 15 jaar later, in 1971, rolt de tien miljoenste Opel van de band in de fabriek in Rüsselsheim: een Rekord C Caravan. Een jubileum dat ook groots gevierd wordt. Het is traditie bij Opel dat er na elke tien miljoenste Opel die van de productieband rolt een exemplaar wordt geschonken aan de minister-presidenten van de deelstaten waar Opel destijds fabrieken had: Hessen (Rüsselsheim), Noordrijn-Westfalen (Bochum) en Rijnland-Palts (Kaiserslautern).

In 1983 verlaat een zilvergrijze Senator CD als 20 miljoenste Opel de fabriek in Rüsselsheim. In diezelfde fabriek ziet in datzelfde decennium de 25 miljoenste Opel - een Omega A Caravan - het levenslicht. De Omega A is het topmodel van het merk van midden jaren tachtig tot begin jaren 2000. Met de Opel Corsa en de Astra als Kadett-opvolger is Opel ook in de compacte klasse succesvol. Zo rollen er na de Duitse hereniging tussen 1991 en 1997 ongeveer 4,13 miljoen Astra F-types van de band. Daarmee is het tot op heden het bestverkochte model van Opel. De eer van de 50 miljoenste Opel valt opnieuw te beurt aan de Omega. Hij verlaat de fabriek in december 1999 als een zilveren sedan van de toen grondig geüpdatete B-generatie.

En nu volgt de volgende grote mijlpaal met de 75-miljoenste Opel. Met de nieuwe Grandland GSe illustreert het merk hoe rijplezier op verantwoorde wijze kan worden gecombineerd met design en inzetbaarheid. Het is nu al duidelijk dat Opels volgende productiemijlpaal een model zal zijn dat de fabriekshallen verlaat als volledig elektrisch model.